Hai bị cáo chủ mưu buôn lậu 113 kg vàng bị đề nghị đến 16 năm tù 18/09/2025 19:09

(PLO)- Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Hoàng Sa đã chủ mưu buôn lậu 36 kg vàng; bị cáo Nguyễn Minh Trí đã chủ mưu buôn lậu 77 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Chiều 18-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu 113 kg vàng xảy ra tại địa bàn tỉnh Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Sa (đang bị truy nã, xét xử vắng mặt) 12-13 năm tù, Nguyễn Minh Trí 15-16 năm tù về tội buôn lậu.

12 bị cáo còn lại từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế; nhu cầu kinh doanh vàng trong nước lớn, các bị cáo tại Long An (cũ), An Giang, Cà Mau, TP.HCM và Hà Nội đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu vàng.

Từ ngày 6-12-2024 đến ngày 17-12-2024, các bị cáo đã buôn lậu tổng số 113 kg vàng nguyên liệu làm vàng thỏi, trị giá hơn 252 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Các bị cáo trong vụ buôn lậu 113 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: SONG MAI

Trong đó, đường dây của bị cáo Nguyễn Hoàng Sa đã buôn lậu 36 kg vàng trị giá gần 80 tỉ đồng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng tên là “Xây” hoặc “Mập” (đối tượng người Campuchia chưa rõ thông tin cá nhân) rồi nhận vàng (loại vàng thỏi) vận chuyển về Việt Nam.

Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa (thường gọi là Nghĩa Trời hoặc ông Cá Linh, trú tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia) dùng xuồng máy vận chuyển USD được đóng trong thùng giấy giao cho "Xây", "Mập" (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) để đặt mua vàng.

Sau khi nhận vàng, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa). Xuyên giao vàng cho 3 cá nhân do Sa thuê, gồm: Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải để vận chuyển về TP.HCM, An Giang, Cà Mau giao cho các chủ tiệm vàng trên và nhận tiền thanh toán.

Các bị cáo là chủ tiệm vàng, gồm: Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ đã thỏa thuận với Sa mua vàng lậu tại Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Cũng theo cáo trạng, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí thông qua Sa biết Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân). Van Hear là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia.

Giữa năm 2024, Trí thỏa thuận mua vàng của Van Hear. Trí bỏ ra 150.000 USD đưa cho Van Hear; số tiền còn lại Van Hear chịu trách nhiệm thu xếp. Van Hear thuê Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Từ ngày 6-12-2024 đến ngày 17-12-2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá hơn 172 tỉ đồng.

Nguyễn Minh Trí đã bán cho chủ tiệm vàng là bị cáo Nguyễn Chí Khoa 29 kg vàng tổng trị giá gần 65 tỉ đồng và bán cho Phạm Ngọc Thắng 48 kg vàng, tổng trị giá 107 tỉ đồng. Trí thu lợi bất chính 26.920 USD, tương đương 653 triệu đồng.