Truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng 21/08/2025 12:24

(PLO)- Lợi dụng nhu cầu kinh doanh vàng trong nước lớn, các bị can đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỉ đồng.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu vàng xảy ra tại địa bàn tỉnh Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan.

Theo đó, bị can Nguyễn Hoàng Sa (tên thường gọi là Tỷ hoặc Mon; ngụ Hà Nội) và Nguyễn Minh Trí (ngụ Long An cũ) cùng 12 bị can khác bị truy tố cùng về tội buôn lậu.

Các bị can trong vụ án buôn lậu vàng xuyên biên giới. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế; nhu cầu kinh doanh vàng trong nước lớn, các bị can tại Long An (cũ), An Giang, Cà Mau, TP.HCM và Hà Nội đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỉ đồng.

Trong đó, đường dây của bị can Nguyễn Hoàng Sa (hiện đã bỏ trốn) đã buôn lậu 36 kg vàng trị giá gần 80 tỉ đồng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Các bị can là chủ tiệm vàng, gồm: Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ đã thỏa thuận với Sa mua vàng lậu tại Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa (thường gọi là Nghĩa Trời hoặc ông Cá Linh, trú tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia) dùng xuồng máy vận chuyển USD được đóng trong thùng giấy giao cho "Xây", "Mập" (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) để đặt mua vàng.

Sau khi nhận vàng, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa). Xuyên giao vàng cho 3 cá nhân do Sa thuê, gồm: Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải để vận chuyển về TP.HCM, An Giang, Cà Mau giao cho các chủ tiệm vàng trên và nhận tiền thanh toán.

Cũng theo cáo trạng, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí nhận vận chuyển vàng thuê cho Nguyễn Hoàng Sa. Thông qua Sa, Trí biết Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia. Trí thỏa thuận bán vàng với các bị can là chủ tiệm vàng, gồm: Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng.

Giữa năm 2024, Trí thỏa thuận mua vàng của Van Hear. Trí bỏ ra 150.000 USD đưa cho Van Hear; số tiền còn lại Van Hear chịu trách nhiệm thu xếp. Van Hear thuê Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Từ ngày 6-12-2024 đến ngày 17-12-2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá hơn 172 tỉ đồng.

Nguyễn Minh Trí đã bán cho Khoa 29 kg vàng tổng trị giá gần 65 tỉ đồng và bán cho Thắng 48 kg vàng, tổng trị giá 107 tỉ đồng. Trí thu lợi bất chính 26.920 USD, tương đương 653 triệu đồng.