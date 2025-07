Vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam: Thu giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng 22/07/2025 10:01

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 14 bị can trong vụ án buôn lậu xảy tra tại địa bàn tỉnh Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan.

Các bị can Nguyễn Hoàng Sa (tên thường gọi là Tỷ hoặc Mon; ngụ Hà Nội); Nguyễn Minh Trí (ngụ Long An cũ) cùng 12 bị can khác bị đề nghị truy tố cùng về tội buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế cùng nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các bị can tại Long An (cũ), An Giang, Cà Mau, TP.HCM và Hà Nội đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số 113 kg vàng với trị giá hơn 252 tỉ đồng.

Các bị can trong vụ án buôn lậu vàng xuyên biên giới. Ảnh: CA

Trong đó, đường dây của bị can Nguyễn Hoàng Sa đã tổ chức buôn lậu 36 kg vàng trị giá gần 80 tỉ đồng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Đường dây do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, đã tổ chức buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An (cũ) 77 kg vàng với trị giá hơn 172 tỉ đồng. Trí đã thu lợi bất chính 26.920 USD tương đương gần 653 triệu đồng.

Liên quan đến đường dây buôn lậu của Nguyễn Hoàng Sa, CQĐT đã khám xét, thu giữ của bị can Nguyễn Hữu Nghĩa một chiếc vỏ lãi Composite, một máy chạy vỏ; 12 thỏi kim loại màu vàng có hàm lượng vàng 99,99% với tổng trọng lượng 12 kg, trị giá hơn 26 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở, làm việc của các bị can liên quan, CQĐT thu giữ của bị can Huỳnh Cẩm Chương (Chủ tiệm vàng Thành Trung) 5,5 tỉ đồng, 111.977 USD và 3 kg vàng trị giá hơn 6,6 tỉ đồng.

Thu giữ của Nguyễn Chí Khoa (Chủ tiệm vàng Anh Khoa) số tiền 3,8 tỉ đồng và ngoại tệ, gồm: 17.075 đô la Úc, 15.755 đô la Sing, 23.500 đô la Canada, 34 miếng vàng các loại, tổng trọng lượng hơn 1,7 kg với tổng trị giá hơn 3,4 tỉ đồng cùng một số sổ sách ghi chép việc mua bán vàng.

Thu giữ của bị can Phạm Ngọc Thắng 423.600 USD cùng một số công cụ để nấu, đúc vàng và sổ sách ghi chép việc mua bán vàng.

Thu giữ của bị can Nguyễn Hoàng Sa số tiền 860 triệu đồng và tài liệu ghi chép mua bán vàng và hơn 2,9 tỉ đồng, 47.100 USD từ bị can Lê Huy Phương. Thu giữ 826.200 USD và một số công cụ để nấu, đúc vàng của bị can Đặng Thị Thanh Huệ (Chủ tiệm vàng Kim Nam, TP.HCM).

Cũng theo KLĐT, đối với đường dây của Nguyễn Minh Trí cầm đầu, ngày 17-12-2024, Cơ quan CQĐT Bộ Công an đã theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình Cao Văn Chức (người được Trí thuê nhận vàng tại Campuchia) nhập lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp xe của bị can Chức, cơ quan chức năng đã thu giữ 5.000 USD và hai bọc nilon chứa 9 thỏi kim loại màu vàng với hàm lượng Au 99,99%, tổng trọng lượng gần 9 kg trị giá hơn 20 tỉ đồng.