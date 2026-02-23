Vụ ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện: Nhạc sĩ Zack Hemsey nộp đơn kháng cáo 23/02/2026 10:30

Ngày 23-2, liên quan vụ ca sĩ Noo Phước Thịnh (ông Nguyễn Phước Thịnh) bị kiện, TAND TP.HCM đã nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn là ông Zack Hemsey (43 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhạc sĩ).

Lý do kháng cáo được nêu trong đơn, do bản án sơ thẩm nhận định, đánh giá vụ việc chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chưa đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn là ông Zack Hemsey và bị đơn là ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện liên quan MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi". Ảnh: MV

Theo nội dung đơn khởi kiện, ông Zack Hemsey là nghệ sĩ thu âm, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc. Năm 2011, ông đã tập hợp 10 tác phẩm/bản ghi âm của mình, bao gồm tác phẩm "The Way", vào album cùng tựa đề “The Way”.

Ông Zack Hemsey cho rằng ca sĩ Noo Phước Thịnh đã xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm "The Way".

Cụ thể, vào khoảng giữa tháng 10-2017, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã đăng MV "Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi". Trong phân cảnh từ 06:05 đến 07:30 của MV, bị đơn đã cắt xén, sử dụng tác phẩm "The Way" đang được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của nguyên đơn để làm nhạc nền cho phân cảnh tai nạn xe hơi của các diễn viên.

Ông Zack Hemsey khởi kiện, yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh chấm dứt ngay lập tức và xóa MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" có sử dụng tác phẩm "The Way" khỏi tất cả các phương tiện lưu trữ, các trang mạng; bồi thường 850 triệu đồng thiệt hại về vật chất, tinh thần và chi phí thuê luật sư.

Phía ca sĩ Noo Phước Thịnh trình bày, vào khoảng tháng 7-2017, ông được ông Lê Tuấn Khanh, chủ sở hữu của MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi", đưa ra lời hợp tác tham gia vào dự án. Ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ tham gia với tư cách diễn viên và ca sĩ hát chính trong MV.

Ông Khanh sử dụng tên tuổi, hình ảnh, và phần biểu diễn của mình trong MV này để khai thác trên Youtube. Bài hát ca sĩ Noo Phước Thịnh biểu diễn trong MV sẽ được ông Khanh đảm bảo về quyền tác giả.

Đến thời điểm hiện tại, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã hoàn thành xong các nghĩa vụ của mình trong dự án này và đã nhận được đầy đủ phần thù lao của mình.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh khẳng định mình không phải là chủ sở hữu của MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" mà chỉ là một trong các cá nhân tham gia MV theo yêu cầu của ông Khanh. Hiện nay MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" có sử dụng bản ghi âm "The Way" đã được xóa khỏi Youtube.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh cho rằng mình không phải là bị đơn và đề nghị tòa án xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của mình. Nam ca sĩ không có bất cứ hành vi gì liên quan đến các bản ghi âm của nguyên đơn "The Way".

Ông Lê Tuấn Khanh trình bày, ông và ca sĩ Noo Phước Thịnh hợp tác thực hiện MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi". Ông Khanh đã giao toàn bộ khâu thực hiện cho bà Đinh Hà Uyên Thư và được bà Thư cam kết đảm bảo bản quyền, nên trách nhiệm làm việc với tác giả Zack Hemsey thuộc về bà Thư.

Theo HĐXX sơ thẩm, căn cứ giấy chứng nhận đăng ký do Cục Bản quyền, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chứng nhận đăng ký bảo hộ cho tác phẩm The Way, ông Zack Hemsey là người được chứng nhận đăng ký bảo hộ cho tác phẩm The Way.

Căn cứ kết luận giám định ngày 15-6-2022 của Giám định tập thể thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, MV đã sao chép trực tiếp một phần bản ghi âm của tác phẩm "The Way" mà không được sự cho phép của ông Zack Hemsey.

Căn cứ biên bản hoà giải, ông Zack Hemsey xác định chỉ khởi kiện đối với ca sĩ Noo Phước Thịnh để yêu cầu bồi thường do hành vi xâm phạm quyền tác của ông và không khởi kiện ông Khanh hay bất kỳ các nhân, tổ chức nào khác có liên quan.

HĐXX nhận định, căn cứ hợp đồng tham gia dự án giữa ông Khanh và ca sĩ Noo Phước Thịnh; Hợp đồng hợp tác số ngày 25-6-2016 giữa ông Khanh (bên A) với Công ty TNHH Âm Nhạc Tinh Tế (bên B) thể hiện: "Bên A và bên B mong muốn cùng hợp tác để quản lý, phát triển và khai thác kênh Youtube của bên A...; căn cứ lời khai của ông Khanh, ông khẳng định là nhà sản xuất, đầu tư tài chính để sản xuất MV và là chủ tài khoản kênh Youtube "Noo Phước Thịnh", chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh đối với MV và kênh Youtube này.

Tòa sơ thẩm có đủ cơ sở xác định ông Khanh mới là chủ sở hữu của MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" và kênh Youtube "Noo Phước Thịnh". Quá trình giải quyết vụ án ông Zack Hemsey cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh ca sĩ Noo Phước Thịnh là chủ sở hữu MV và kênh Youtube này.

Do đó ca sĩ Noo Phước Thịnh không phải là người sử dụng tác phẩm bản ghi âm "The Way", không xâm phạm quyền tác giả của nguyên đơn đối với tác phẩm/bản ghi âm "The Way".

HĐXX nhận định, việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh phải bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần, chi phí thuê luật sư; yêu cầu xin lỗi công khai trên báo... về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là không có căn cứ.

Trường hợp ông Zack Hemsey muốn khởi kiện ông Khanh về việc ông Khanh có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan khác, ông Zack Hemsey có thể khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác khi có chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích bị xâm phạm và còn thời hiệu khởi kiện.