Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công các dự án phục vụ APEC 2027 24/09/2025 12:43

(PLO)- Các dự án về giao thông, cấp nước không chỉ góp phần tổ chức thành công APEC 2027, mà còn hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Ngày 24-9, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ANH TRINH

Đó là các dự án: đường tỉnh 975; hồ nước Cửa Cạn; khu tái định cư An Thới; dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng; dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông và khu vực An Thới; dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số, xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh Phú Quốc.

Cạnh đó, khởi động các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác Bãi Bổn; nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới và nhà máy nước hồ Cửa Cạn.

Đến dự và phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý các dự án vừa khởi công, khởi động có tổng mức đầu tư lớn, hàng ngàn tỉ đồng. Các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ Hội nghị APEC, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của đặc khu Phú Quốc, của tỉnh An Giang và của quốc gia.

Để các công trình, dự án được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt là tỉnh An Giang phải tập trung cao nhất.

Cạnh đó, quán triệt tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”; từ đó, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước tiến độ đề ra từ 3-6 tháng, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng tốt nhất. Qua đó, tạo không gian đẹp nhất, ấn tượng nhất về Việt Nam, về Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: ANH TRINH

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền và báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Mặt khác, tổ chức giám sát chặt chẽ theo thẩm quyền; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh An Giang thường xuyên kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục triển khai các gói thầu, công trình, dự án bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư cần thiết đối với các dự án còn lại; phấn đấu khởi công xong toàn bộ các dự án trong tháng 10-20205.

Ngoài ra, tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn, nhất là khu vực các dự án đi qua; không để chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức Hội nghị APEC 2027. Cạnh đó, quan tâm, chăm lo đời sống, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất, bảo đảm sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhanh chóng triển khai thi công và phải đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng.