Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam một ngư dân đánh bắt cá vùng biển nước ngoài 11/10/2025 12:15

(PLO)- Sau khi thông báo, Hùng cho tàu cá di chuyển qua vùng biển Malaysia và Thái Lan, chỉ đạo các thuyền viên neo đậu và câu được khoảng 200kg cá.

Ngày 11-10, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can Giang Chí Hùng (43 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. ‎

Thông tin ban đầu, ngày 10-4, Hùng làm thủ tục tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội (xã Khánh Hội, tỉnh Cà Mau) cho tàu cá CM-02934-TS đi câu cá trên vùng biển Việt Nam.

Bị can Giang Chí Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. ‎Ảnh: CAAG

Chiều 7-6, Hùng thông báo cho các thuyền viên biết sẽ sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản chia lợi nhuận.

Đến tối cùng ngày, Hùng cho tàu cá di chuyển qua vùng biển Malaysia và Thái Lan, rồi chỉ đạo các thuyền viên neo đậu và câu được khoảng 200kg cá. Sau đó, do sóng to, Hùng điều khiển tàu cá trở về vùng biển Việt Nam.

Sáng sớm 9-6, khi tàu cá của Hùng đến vùng biển Việt Nam thì bị lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, tạm giữ.

Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu Hùng đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Ngay sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra xử lý theo thẩm quyền.