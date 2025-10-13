Vụ nổ súng ở Hà Tiên: VKSND tỉnh An Giang kháng nghị hủy bản án sơ thẩm 13/10/2025 15:12

(PLO)- VKSND tỉnh An Giang kháng nghị, đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Liên quan vụ nổ súng ở Hà Tiên làm một người tử vong, VKSND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án của TAND cùng cấp tuyên ngày 30-9.

Theo đó, VKSND tỉnh An Giang kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 120/2025 xét xử bị cáo Phan Thành Thuận (Thuận ốc) về tội che giấu tội phạm.

Đồng thời, đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy bản án hình sự sơ thẩm để xét xử lại theo quy định pháp luật.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ nổ súng ở Hà Tiên. Ảnh: CHÂU ANH

Về lý do kháng nghị, VKSND tỉnh An Giang cho rằng bản án sơ thẩm của TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Thuận ốc 3 năm 3 tháng 1 ngày tù về tội che giấu tội phạm, là không đúng tính chất, mức độ, hậu quả đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

Bởi lẽ, trong vụ án, dù bị cáo Thuận ốc không phải là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gây ra hậu quả đối với các bị hại Đỗ Đặng Bằng, Ngô Nhựt Trường.

Thế nhưng, bản thân bị cáo biết rõ bị cáo Trần Thành Thuận (còn gọi là "Thuận đầu vàng", đã tự tử chết trong thời gian tiến hành xét xử sơ thẩm), có mang theo súng trong người, do trước đó Thuận đầu vàng đã dùng súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo nhóm người của Bằng.

Bị cáo Thuận ốc vẫn liên lạc cho Thuận đầu vàng đến nhằm mục đích để giải vây cho mình, bất chấp việc Thuận đầu vàng sử dụng súng để thực hiện hành vi phạm tội.

“Do đó, bị cáo Thuận ốc phải liên đới chịu trách nhiệm hình sự cùng Thuận đầu vàng về hành vi phạm tội giết người, với vai trò đồng phạm, khi Thuận đầu vàng sử dụng súng bắn làm Đỗ Đặng Bằng tử vong và gây thương tích 13% cho Ngô Nhựt Trường” - quyết định kháng nghị của VKSND tỉnh An Giang nêu.

Mặt khác, sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, bị cáo Thuận ốc và Thuận đầu vàng đã liên hệ, bàn bạc cùng nhau xóa sạch toàn bộ dữ liệu trong điện thoại di động và thống nhất không tiếp tục liên lạc với nhau.

Theo VKSND tỉnh An Giang, mục đích việc xóa những dữ liệu điện tử của hai bị cáo là để né tránh, che dấu hành vi phạm tội giết người, không để cơ quan chức năng phát hiện, không phải hành vi phạm tội che giấu tội phạm.

VKSND tỉnh An Giang phân tích: “Bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh An Giang cho rằng không có căn cứ để xác định bị cáo Thuận ốc không biết được ý định và thống nhất ý chí với vai trò là người xúi giục, kích động, thúc đẩy bị cáo Thuận đầu vàng thực hiện hành vi phạm tội nên bị cáo Thuận ốc không đồng phạm với bị cáo Thuận đầu vàng, là không đúng tính chất, mức độ, hậu quả đối với hành vi phạm tội của bị cáo Thuận ốc trong vụ án.

Cạnh đó, đánh giá không đúng mặt khách quan của tội phạm và ý thức chủ quan của bị cáo Thuận ốc trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội”.

VKSND tỉnh An Giang cũng cho rằng việc TAND cùng cấp xét xử, tuyên bị cáo Thuận ốc 3 năm 3 tháng 1 ngày tù về tội che giấu tội phạm là vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Ngoài ra, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại Đỗ Đặng Bằng và Ngô Nhựt Trường trong vụ án.

Đồng thời, tác động xấu đến chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa bàn tỉnh.