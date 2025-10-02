Vụ nổ súng ở Hà Tiên: Căn cứ nào để tòa tuyên tội danh khác với VKS truy tố? 02/10/2025 05:33

(PLO)- Theo chuyên gia, tại khoản 2 Điều 298 BLTTHS về giới hạn của việc xét xử, tòa án có thể xét xử bị cáo về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố.

Như PLO đưa tin, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ nổ súng ở Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Tô Châu, tỉnh An Giang).

Trong số 3 bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thành Thuận (tên gọi khác Thuận ốc, 25 tuổi) 3 năm 3 tháng 1 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam) về tội che giấu tội phạm và trả tự do ngay tại tòa.

Trong vụ án này, VKS đã truy tố bị cáo Thuận ốc tội giết người với vai trò đồng phạm với Thuận đầu vàng. Tại tòa kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Thuận ốc từ 12-14 năm tù về tội giết người.

Nhiều bạn đọc thắc mắc pháp luật quy định ra sao việc VKS truy tố tội giết người nhưng tòa án tuyên tội che giấu tội phạm?

TS Trần Thanh Thảo

TS Trần Thanh Thảo, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết, tại khoản 2 Điều 298 BLTTHS về giới hạn của việc xét xử có quy định tòa án có thể xét xử bị cáo về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố.

Trong vụ án này, bị cáo Phan Thành Thuận (Thuận "ốc") đã bị VKS truy tố về tội giết người theo điểm a khoản 1 Điều 123 BLHS với mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình.

Tuy nhiên, qua quá trình xét xử tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo Thuận "ốc" chỉ phạm tội che giấu tội phạm theo khoản 1 Điều 389 BLHS với mức cao nhất của khung hình phạt là 5 năm tù.

Đây là tội nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố nên căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 298 BLTTHS, HĐXX có quyền xét xử và tuyên phạt bị cáo Thuận "ốc" về tội che giấu tội phạm.

TS Thảo cũng cho biết thêm, trong trường hợp VKS không đồng ý nội dung bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên, theo quy định tại Điều 336 BLTTHS, VKS cùng cấp hoặc VKS cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm.

Thời hạn kháng nghị của VKS cùng cấp đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày; thời hạn kháng nghị của VKS cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày tòa án tuyên án.

Sau khi có quyết định kháng nghị của VKS, tòa án cấp phúc thẩm sẽ tiến hành thụ lý và xem xét giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm nhằm bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.