Chưa đầy 1 ngày báo chí thông tin truy nã, bị can đến Công an An Giang đầu thú 19/11/2025 18:12

(PLO)- Thấy các cơ quan báo chí đăng thông tin truy nã và biết không thể tiếp tục lẩn trốn, bị can Ngũ Trọng Hiền đến Công an An Giang đầu thú.

Chiều 19-11, Công an tỉnh An Giang, cho hay sáng cùng ngày, bị can Ngũ Trọng Hiền (35 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ), bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Công an, bị can Hiền đầu thú do thấy các cơ quan báo chí đăng thông tin truy nã về bị can và biết không thể tiếp tục lẩn trốn trước sự truy bắt của lực lượng Công an.

Bị can Ngũ Trọng Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 1-4-2024 ông LHT đã ký hợp đồng cho Hiền thuê xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander, với giá 18 triệu đồng/tháng. Sau một tháng thuê xe, Hiền không trả xe và nhiều lần hứa hẹn rồi cắt liên lạc, bỏ trốn.

Qua định vị, ông T không thấy xe nên đến nhà tìm, thì được biết Hiền đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích. Ông T đã làm đơn tố cáo Hiền đến Công an.

Sau khi Công an vào cuộc điều tra và thông báo truy tìm Hiền cùng xe ô tô trên. Đến ngày 8-10-2024, mẹ của Hiền đã chuộc lại xe và giao nộp cho Cơ quan điều tra để trao trả phương tiện cho chủ sở hữu.

Qua điều tra, xác minh, Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Hiền. Do bị can Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 15-11-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Hiền.