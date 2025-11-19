An Giang: Bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 6,9 tỉ đồng 19/11/2025 11:14

(PLO)- Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tính làm chủ mưu, cầm đầu, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam sáu bị can là đồng phạm.

Ngày 19-11, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam sáu bị can để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Văn Tùng Em, Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Hồng Đức tại cơ quan Công an. Ảnh: TT

Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Phước Tự và Trương Anh Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: TT

Cụ thể, sáu bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Phước Tự (37 tuổi); Nguyễn Văn Tú (50 tuổi); Nguyễn Hồng Đức (39 tuổi); Nguyễn Văn Tùng Em (53 tuổi); Trương Anh Tuấn (41 tuổi) và Nguyễn Ngọc Linh (41 tuổi, cùng trú tỉnh An Giang).

Các bị can này có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Hữu Tính (41 tuổi, trú xã Phú Tân) làm chủ mưu, cầm đầu; đã bị Công an khởi tố bắt tạm giam trước đó.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an xác định Tính là cán bộ tín dụng ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Châu Phú (tỉnh An Giang). Do thiếu nợ nhiều người và không có khả năng trả, Tính nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Hữu Tính được xác định là chủ mưu, cầm đầu vụ án. Ảnh: TT

Để tạo lòng tin cho các bị hại, Tính thuê Tự, Đức, Tuấn, Tùng Em, Tú và Linh đóng giả là khách hàng. Khi gặp bị hại, Tính nói những đồng phạm này là khách hàng, đang cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Đồng thời, hứa sẽ trả gốc và lãi trong thời gian từ 3-5 ngày tùy khoản vay.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 4 đến cuối tháng 7-2024, Tự, Đức, Tuấn, Tùng Em, Tú và Linh đã vay của ba bị hại với tổng số tiền 6,9 tỉ đồng, rồi chuyển hết cho Tính.