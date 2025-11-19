An Giang: Bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 6,9 tỉ đồng

Ngày 19-11, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam sáu bị can để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, sáu bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Phước Tự (37 tuổi); Nguyễn Văn Tú (50 tuổi); Nguyễn Hồng Đức (39 tuổi); Nguyễn Văn Tùng Em (53 tuổi); Trương Anh Tuấn (41 tuổi) và Nguyễn Ngọc Linh (41 tuổi, cùng trú tỉnh An Giang).
Các bị can này có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Hữu Tính (41 tuổi, trú xã Phú Tân) làm chủ mưu, cầm đầu; đã bị Công an khởi tố bắt tạm giam trước đó.
Kết quả điều tra ban đầu, Công an xác định Tính là cán bộ tín dụng ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Châu Phú (tỉnh An Giang). Do thiếu nợ nhiều người và không có khả năng trả, Tính nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để tạo lòng tin cho các bị hại, Tính thuê Tự, Đức, Tuấn, Tùng Em, Tú và Linh đóng giả là khách hàng. Khi gặp bị hại, Tính nói những đồng phạm này là khách hàng, đang cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Đồng thời, hứa sẽ trả gốc và lãi trong thời gian từ 3-5 ngày tùy khoản vay.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 4 đến cuối tháng 7-2024, Tự, Đức, Tuấn, Tùng Em, Tú và Linh đã vay của ba bị hại với tổng số tiền 6,9 tỉ đồng, rồi chuyển hết cho Tính.