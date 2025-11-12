An Giang còn 1.401 hồ sơ chậm được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia 12/11/2025 17:51

(PLO)- Theo Văn phòng Chính phủ, đối với hồ sơ tiếp nhận trong tháng 10-2025, tỉnh An Giang còn 1.401 hồ sơ chậm được tiếp nhận và 897 hồ sơ giải quyết quá hạn đang xử lý.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và các địa phương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng dịch vụ công quốc gia chậm được tiếp nhận và quá hạn đang xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu lãnh đạo các cơ quan và các địa phương chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trong thời gian tám giờ đồng hồ làm việc kể từ khi Hệ thống tiếp nhận hồ sơ. Ảnh minh họa: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Cụ thể, theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, đối với hồ sơ tiếp nhận trong tháng 10-2025, tỉnh An Giang còn 1.401 hồ sơ chậm được tiếp nhận và 897 hồ sơ giải quyết quá hạn đang xử lý.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ này.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu lãnh đạo các cơ quan và các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra. Cạnh đó, chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trong thời gian tám giờ đồng hồ làm việc kể từ khi Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ.

“Trường hợp để xảy ra tình trạng hồ sơ trực tuyến không được tiếp nhận đúng hạn; căn cứ tính chất, tần suất và mức độ, đơn vị phải có hình thức xử lý phù hợp, như: nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm… và gửi báo cáo về UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp” - văn bản của UBND tỉnh An Giang nêu.

Trong văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, tái cấu trúc và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Thời hạn hoàn thành trước ngày 19-11.