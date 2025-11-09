An Giang: Khởi tố thuyền trưởng sang vùng biển Thái Lan vận chuyển trái phép hải sản 09/11/2025 12:48

(PLO)- Bị can Đủ đã tắt hệ thống giám sát hành trình (VMS) để né sự kiểm soát của cơ quan chức năng tỉnh An Giang, rồi điều khiển tàu cá sang vùng biển Thái Lan vận chuyển trái phép hải sản về Việt Nam.

Ngày 9-11, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Đủ (39 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau), để điều tra tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt Quyết định khởi tố bị can Trịnh Văn Đủ. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, tháng 11-2024, bị can Đủ điều khiển tàu cá sang vùng biển Thái Lan để vận chuyển trái phép hải sản về Việt Nam. Để thực hiện trót lọt hành vi vi phạm, bị can Đủ đã cố ý tắt hệ thống giám sát hành trình (VMS) để né sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Việc khởi tố và điều tra mở rộng đối với bị can Đủ thể hiện sự kiên quyết, không khoan nhượng của lực lượng chức năng tỉnh An Giang trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản. Đặc biệt là những trường hợp can thiệp, vô hiệu hóa hệ thống giám sát hành trình tàu cá, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển hải sản trái phép.

Đây là biện pháp cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển, ngăn chặn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Qua đó, thể hiện quyết tâm của địa phương nói riêng và của Việt Nam nói chung trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hoạt động khai thác thủy sản.