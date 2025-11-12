An Giang công khai thông tin 854 tàu không đủ điều kiện khai thác thủy sản 12/11/2025 17:27

(PLO)- Tỉnh An Giang hiện có 310 tàu thuộc diện phải quản lý và tỉnh cũng đã triển khai quản lý chặt chẽ, đảm bảo không cho ra biển hoạt động.

UBND tỉnh An Giang vừa đăng tải công khai thông tin 854 tàu không đủ điều kiện khai thác thủy sản để cộng đồng cùng tham gia quản lý.

Trước đó, chiều tối 11-11, tại phiên họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tỉnh hiện còn 865 tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã thành lập 10 tổ công tác đến từng tàu cá xác minh, hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật. Qua thống kê, An Giang hiện có 310 tàu thuộc diện phải quản lý và tỉnh cũng đã triển khai quản lý chặt chẽ, đảm bảo không cho ra biển hoạt động.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng cho hay tuần qua, tỉnh đã xử lý 425 tàu cá vi phạm mất kết nối, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển và các hành vi liên quan đến vi phạm IUU.

Trong đó, đã giải tỏa 246 tàu; lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 179 tàu, với tổng số tiền xử phạt gần 10 tỉ đồng. Cạnh đó, tỉnh đã khởi tố thêm một vụ án hình sự; xét xử thêm một vụ án với hai bị can liên quan đến vi phạm IUU và tiếp tục xét xử các vụ còn lại.

Ngay sau cuộc họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, người đứng đầu UBND tỉnh An Giang có buổi làm việc với các cơ quan liên quan và các địa phương ven biển về tiến độ triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Sau khi nghe các sở, ngành và các địa phương báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu xử lý nghiêm, áp dụng mức xử lý hành chính, xử lý hình sự cao nhất đối với các trường hợp tàu cá vi phạm IUU.

Đồng thời, tiếp tục quản lý chặt 310 tàu thuộc diện phải quản lý. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp địa phương quản lý chặt chẽ, kiên quyết không để các tàu cá này hoạt động với bất cứ hình thức nào. Trường hợp để tàu ra khơi hoạt động, giao Công an tỉnh điều tra làm rõ trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường, đặc khu, nhất là những địa phương có tàu và ngư dân trong tuần này tổ chức cao điểm kiểm tra hành chính theo quy định. Mặt khác, đề nghị các lực lượng thực thi trên biển tiếp tục tăng cường lực lượng biên phòng, kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu đề cương, đề án chuyển đổi nghề.

Xem danh sách 854 tàu không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang tại đây.