Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Ngày hội Đại đoàn kết tại An Giang 14/11/2025 18:11

Ngày 14-11, tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 ở khu phố Minh Long, xã Châu Thành.

Theo báo cáo, khu phố Minh Long, xã Châu Thành có tổng diện tích khoảng 414 ha, với 1.235 hộ và 5.088 nhân khẩu; trong đó dân tộc Kinh chiếm hơn 58,3%, dân tộc Hoa chiếm 2,47% và dân tộc Khmer chiếm hơn 39%.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 ở khu phố Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: HOÀNG HỮU

Thời gian qua, bà con nhân dân khu phố Minh Long đã cùng nhau đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Hiện nay, khu phố Minh Long chỉ còn 19 hộ nghèo, chiếm 1,62% và 22 hộ cận nghèo chiếm 1,78%.

Toàn khu phố có 1.174/1.235 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 15/18 tổ nhân dân tự quản đạt xuất sắc, còn lại ba tổ đạt khá, không có tổ trung bình. Công tác bảo vệ môi trường thường xuyên được quan tâm thực hiện, người dân đã tích cực tham gia tạo mỹ quan khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cụ thể, thực hiện mô hình tuyến đường hoa “xanh - sạch - đẹp”, trồng hàng rào cây xanh hai bên đường với chiều dài khoảng 2,5km; lắp 125 đèn đường chiếu sáng, với tổng trị giá 187,5 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà tỉnh An Giang, xã Châu Thành và khu phố Minh Long đạt được thời gian qua. Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, kết quả đó thể hiện sự đoàn kết và nỗ lực của bà con nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tặng 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Minh Long. Ảnh: HOÀNG HỮU

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi số, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, nỗ lực góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng IUU của EC”, không vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tặng 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Minh Long.