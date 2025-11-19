Truy nã Đồng Duy An tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài 19/11/2025 16:15

(PLO)- Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đồng Duy An về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Chiều 19-11, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Đồng Duy An về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đồng Duy An.

Đồng Duy An, 38 tuổi, thường trú tổ dân phố Đông Phong, phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng. An từng làm giám đốc một công ty tư nhân về thương mại và dịch vụ visa quốc tế (đóng tại Hải Phòng).

Theo hồ sơ điều tra, năm 2024, An có hành vi tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 26-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với An. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đồng Duy An.

Nếu phát hiện Đồng Duy An ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, SĐT: 0692.194.085 - 0814.687.888, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.