Công an Hậu Giang bắt bị can tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài 19/11/2024 14:09

(PLO)- Theo Công an tỉnh Hậu Giang, bị can Trung đã nhận hồ sơ và khoảng 1,7 tỉ đồng của 62 người có nhu cầu đi lao động nước ngoài, rồi chuyển lại cho một người khác để hưởng chênh lệch.

Ngày 19-11, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bảo Trung (45 tuổi, làm nghề chăn nuôi), để điều tra tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Bảo Trung. Ảnh: CAHG

Thông tin ban đầu, từ tháng 7-2023 đến tháng 5-2024, Trung đã nhận hồ sơ và khoảng 1,7 tỉ đồng của 62 người có nhu cầu đi lao động nước ngoài.

Sau đó, Trung chuyển tiền cho Bùi Thị Trúc Linh (44 tuổi) để hưởng chênh lệch khoảng 130 triệu đồng. Nhận tiền và hồ sơ từ Trung, Linh tổ chức cho các trường hợp này đi du lịch sang Hàn Quốc rồi trốn ở lại lao động.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, Linh đã tổ chức cho bốn trường hợp đi lao động theo hình thức này.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang còn phát hiện, với cùng thủ đoạn trên, Linh đã cấu kết một số đối tượng tổ chức cho 15 người khác đi lao động ở Hàn Quốc. Trong số đó, có 10 người bị phía Hàn Quốc trục xuất về nước, còn năm trường hợp đang trốn ở lại lao động.

Tháng 7 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Linh để điều tra tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố Linh để điều tra thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.