Công an tỉnh Hậu Giang triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn ở TP Vị Thanh 28/09/2024 21:36

(PLO)- Bất ngờ đột kích tụ điểm đánh bạc ở khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ 33 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Tối 28-9, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn ở khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh.

Tụ điểm đánh bạc này là một căn nhà nuôi gà nằm giữa đồng, được tổ chức rất chuyên nghiệp. Lối ra vào là đường độc đạo dài gần 1km, chỉ vừa một xe mô tô di chuyển và luôn có người cảnh giới.

Bất ngờ đột kích tụ điểm đánh bạc ở khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ 33 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền. Ảnh: ANH ĐỨC

Sau thời gian lên kế hoạch, nắm chắc quy luật hoạt động của tụ điểm đánh bạc các đối tượng, chiều 27-9, hơn 40 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hậu Giang từ nhiều hướng ập. Do bất ngờ, các con bạc không kịp trở tay, cũng có một số người đánh bạc băng đồng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại hiện trường, cơ quan Công an giữ 33 người, trong đó có nhiều phụ nữ, tang vật tại chiếu bạc hơn 43 triệu đồng, bốn bộ xí ngầu, sáu bộ bài tây cùng nhiều vật dụng phục vụ lắc tài xỉu.

Kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh, Công an thu tiếp tục thu giữ thêm khoảng 135 triệu đồng, 30 điện thoại di động, 10 xe mô tô.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự 16 người, để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý những người còn lại.