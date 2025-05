Công an Lâm Đồng thông tin vụ ô tô chắn ngang quốc lộ 20 04/05/2025 15:37

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hành vi của những người dùng ô tô chắn ngang quốc lộ 20 cho đoàn xe doanh nhân qua đường chỉ là bộc bộc phát, không có dấu hiệu hình sự.

Chiều 4-5, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan CSĐT, phòng CSGT vào cuộc điều tra, làm rõ vụ ô tô chắn ngang quốc lộ 20 để cho đoàn xe doanh nhân qua đường.

2 ô tô chắn ngang quốc lộ 20 để đoàn xe Caravan qua đường.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cử 4 cán bộ điều tra, 2 cán bộ CSGT xuống TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà để làm việc với đại diện đoàn Caravan và những người liên quan đến vụ việc.

Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định hành vi dùng 2 ô tô chắn ngang quốc lộ 20 để đoàn xe Caravan băng qua đường là hành vi bộc phát, không có tổ chức.

“Hành vi này chưa cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Mục đích của việc này là do xe đông, muốn an toàn cho đoàn xe đi qua” - Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này sẽ lập hồ sơ xử phạt nghiêm theo quy định.

“Chúng tôi sẽ xử lý trên tinh thần không có vùng cấm, không kể người vi phạm là người giàu hay nghèo, thành phần nào trong xã hội. Tất cả đều phải chấp hành các quy định của pháp luật, trong đó có luật giao thông đường bộ” - Lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định.

Liên quan đến vụ việc nói trên, ông Trịnh Văn Thành - Trưởng ban tổ chức Caravan thiện nguyện 2030 cho biết đã có thông báo chính thức vụ việc.

Hành vi cản đường của nhóm Caravan được xác định là bộc phát, chưa có dấu hiệu hình sự.

Trong thông báo này, ông Thành thay mặt ban tổ chức xin lỗi cơ quan chức năng và người dân vì hành vi nói trên.

“Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả các cơ quan chức năng và cộng đồng, đặc biệt là người dân khu vực đoàn có đi qua. Đây là hành động bộc phát, nôn nóng của một số thành viên theo đoàn nhằm giúp đỡ cho đoàn cũng như người dân tham gia giao thông được an toàn tại điểm ra từ chùa Đại Tùng Lâm giao với quốc lộ 20, nhưng vô tình đã vi phạm luật giao thông đường bộ.

Sau khi làm việc chi tiết cùng các thành viên có liên quan, chúng tôi xác định rõ hành động trên là sai và vi phạm luật giao thông đường bộ, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì sự việc này đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng và hình ảnh xấu của sự kiện.

CLB cũng đã thống nhất với các thành viên theo đoàn kể cả trước khi sự kiện diễn ra là tuyệt đối tuân thủ luật giao thông đường bộ khi tham gia đoàn, sau khi sự việc đã xảy ra chúng tôi cũng đã họp bàn và đi đến thống nhất chấp hành các hình phạt nếu có để làm thước đo cho các cá nhân cũng như rút kinh nghiệm sâu sắc cho tổ chức đoàn Hội trong thời gian tới nếu có sự việc tương tự xảy ra” - thông cáo nêu.