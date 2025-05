Rơi ví khi đi chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát, cô gái được thiếu tá công an trả lại 04/05/2025 15:44

Trong lúc đi chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Công viên Láng Le, huyện Bình Chánh, chị Kim Phụng (ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) không may đánh rơi ví, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng.

Thiếu tá Thảo trao tận tay chiếc ví cho chị Phụng. Ảnh: CA

May mắn, ví được Thiếu tá Nguyễn Minh Thảo, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM, đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, nhặt được.

Kiểm tra trong ví có mảnh giấy ghi số điện thoại cá nhân và người thân, thiếu tá Thảo đã nhanh chóng liên hệ, trao lại tận tay cho chị Phụng.

Chị Phụng xúc động chia sẻ: “Lan tỏa đến cả nhà, mọi người hãy ghi thông tin liên lạc và số điện thoại người thân để trong ví, đôi khi rất cần. Người tốt ngoài kia nhiều lắm. Chúc cả nhà may mắn gặp người tử tế giống em".

Hành động đẹp của Thiếu tá Thảo đã lan tỏa niềm tin về sự tử tế, đồng thời thể hiện tinh thần tận tụy “vì nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM.