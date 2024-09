Công an tỉnh Hậu Giang trấn áp nhiều vụ đánh nhau theo kiểu băng nhóm 28/09/2024 15:51

(PLO)- Thời gian tới, Công an tỉnh Hậu Giang sẽ đẩy mạnh tấn công, điều tra xử lý nghiêm các vụ đánh nhau theo kiểu băng nhóm trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28-9, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đơn vị vừa mở cao điểm tấn công, trấn áp tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí vi phạm pháp luật. Qua đó, đã điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ thanh thiếu niên đánh nhau theo kiểu băng nhóm.

Đơn cử, ngày 10-9, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của người dân về thông tin có vụ một nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây thương tích cho hai người, trong đó, có một người bị trọng thương.

Đối tượng K' Sa Mo khi mới đã rủ đồng bọn chuẩn bị hung khí đi đến quán cafe ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CAHG

Đối tượng K' Sa Mo (hàng trên, bìa trái) cùng các đồng phạm tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAHG

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, truy bắt nhanh nhóm đối tượng và bắt được người cầm đầu là K' Sa Mo (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Sau đó, lần lượt chín người khác cũng đến cơ quan công an đầu thú, đồng thời giao nộp hung khí. Đó là: Trương Văn Tuấn Thanh (23 tuổi), Nguyễn Vũ Trường (29 tuổi), Trần Văn Thắng (26 tuổi), Quách Võ Văn Lộc (20 tuổi), Nguyễn Nhựt Minh (24 tuổi), Lê Hoàng Hưng (24 tuổi), Nguyễn Vũ Khanh (35 tuổi), Bùi Hoài Văn (26 tuổi, cùng trú huyện Châu Thành và Nguyễn Tấn Phát (30 tuổi, quê quán tỉnh Phú Yên).

Hiện, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trên để điều tra tội giết người.

Thông tin ban đầu, trưa 10-9, ông Nguyễn Trọng N (34 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) và ông Ngô Hùng P (53 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đang ngồi uống cà phê trên địa bàn xã Phú Tân, huyện Châu Thành, thì bất ngờ bị một nhóm gồm 17 thanh niên dùng hung khí là dao tự chế tấn công. Hậu quả, ông P bị đa chấn thương, còn ông N bị nhiều vết thương gây hiểm đến tính mạng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Khai với Công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận, do có mâu thuẫn với ông N và ông P trước đó, nên K' Sa Mo đã rủ đồng bọn chuẩn bị hung khí đi đến địa điểm nêu trên để gây án.

Vụ thứ hai xảy ra vào tối 14-9, trong lúc tuần tra, công an nhận được tin báo của người dân có nhóm chuẩn bị hung khí để gây thương tích. Ngay lập tức, lực lượng Công an TP Vị Thanh đã mật phục và đến rạng sáng 15-9 thì phát hiện có tám người đi trên bốn xe mô tô, mang theo dao tự chế đến nhà anh DH (20 tuổi, ngụ phường III) ném vào nhà và có ý định gây thương tích cho người này.

Công an TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang kịp thời trấn áp nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CAHG

Lực lượng Công an đã tiến hành trấn áp, thu giữ hai cây dao tự chế và mời năm đối tượng (tuổi từ 16-19) về Cơ quan Công an làm việc. Bước đầu, nhóm thanh thiếu niên này khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với anh H qua nội dung đăng tải tin trên Facebook cá nhân, nên cả nhóm đến nhà tìm anh H để hành hung.

Thượng tá Lê Quốc Hội, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết trong thời gian tới lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp Công an các địa phương tiến hành rà soát, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện tụ tập gây rối trật tự tại địa phương. Từ đó, trước mắt sẽ gọi hỏi, răn đe, giáo dục; kế đó là nắm tình hình và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh nếu có, không để xảy ra tình trạng đánh nhau.

Đồng thời, tăng cường tuần tra để kịp thời phát hiện và giải tán các thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, chuẩn bị hung khí đánh nhau cũng như thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, lực lượng sẽ vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và đẩy mạnh tấn công, điều tra xử lý nghiêm các vụ đánh nhau theo kiểu băng nhóm.