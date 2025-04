Chuyển cơ quan CSĐT vụ tài xế xe tải vượt, tông rào chắn đường sắt 04/04/2025 13:03

Ngày 4-4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP Huế vừa chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố để thụ lý theo thẩm quyền.

Tài xế Quang cố tình lái xe vượt qua đường sắt Bắc-Nam làm hỏng rào chắn ngang.

Theo hồ sơ, khoảng 5 giờ sáng 2-4, ông Huỳnh Văn Quang (29 tuổi, trú quận Phú Xuân, TP Huế) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 75H-030.93 chạy trên đường Tôn Thất Sơn theo hướng từ Quốc lộ 1A đến đường Trưng Nữ Vương (TP Huế).

Khi xe của ông Quang đến điểm giao đường dân sinh và đường sắt Bắc-Nam thuộc địa phận phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, TP Huế) thì ông đã cố tình vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển đóng đường và đã có tín hiệu đèn đỏ, chuông báo.

Video ghi lại vụ việc.

Do vậy xe của ông Quang đã va chạm vào chắn đường ngang, làm cong vênh một gác chắn và gãy một gác chắn. Hậu quả thiệt hại gồm hai thanh chắn đường sắt với giá trị trên 10 triệu đồng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại Điều 178 Bộ Luật hình sự, Phòng CSGT, Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố để thụ lý theo thẩm quyền.