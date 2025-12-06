Ô tô chết máy giữa đường ray, lái tàu hãm phanh khẩn cấp để tránh tai nạn 06/12/2025 17:07

(PLO)- Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ô tô chết máy giữa đường ray, buộc lái tàu phải hãm phanh khẩn cấp để tránh va chạm.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự việc xảy ra lúc 14 giờ 1 phút ngày 5-12 khi đoàn tàu hàng AH1 chạy đến km 323+850 đoạn giữa hai ga Vinh - Yên Xuân (tỉnh Nghệ An) thì phát hiện một ô tô chết máy nằm chắn trên đường sắt. Đây là đoạn lối đi tự mở, không có rào chắn.

Ngay khi phát hiện tình huống nguy hiểm, lái tàu là anh Đỗ Trung Kiên lập tức thực hiện thao tác hãm phanh khẩn cấp theo đúng quy trình để tránh va chạm.

Ngành đường sắt cho biết với đoàn tàu kéo theo 24 toa xe hàng, tải trọng gần 850 tấn, đang di chuyển với vận tốc cao, quãng đường cần thiết để dừng tàu luôn lớn hơn nhiều so với phương tiện đường bộ.

Việc nhận diện nguy cơ nhanh chóng và xử lý trong thời gian rất ngắn đã giúp loại trừ nguy cơ va chạm, tránh thiệt hại nghiêm trọng về người và phương tiện.

Ô tô chết máy nằm bất động trên đường sắt. Ảnh: CTV

Thực tế, vị trí xảy ra sự cố đã được bố trí biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa”, cột chôn thu hẹp, đảm bảo tầm nhìn thông thoáng và mặt đường qua lối đi đã được thi công. Phân ban An toàn thuộc Ban an toàn giao thông của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết qua rà soát, lối đi đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và quy định về bảo đảm an toàn chạy tàu.

Ngay sau sự việc, ngành đường sắt đã phối hợp Công an và UBND xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) để đề nghị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi lưu thông qua các vị trí giao cắt. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát theo chức năng đã được quy định trong quy chế phối hợp giữa đường bộ và đường sắt.

Video ghi lại cảnh tàu dừng khẩn cấp tránh một vụ tai nạn.

Theo thống kê đến ngày 30-11, trên toàn mạng lưới đường sắt quốc gia hiện có 4.048 vị trí giao cắt, gồm 1.517 đường ngang và 2.531 lối đi tự mở. Trong số các đường ngang, có 675 đường ngang có gác, 750 đường ngang cảnh báo tự động có chắn tự động, 9 đường ngang cảnh báo tự động và 83 đường ngang chỉ bố trí biển báo. Số lượng lối đi tự mở hiện chiếm hơn 62% tổng số giao cắt, tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho an toàn chạy tàu.

Thực tế nhiều năm cho thấy phần lớn tai nạn đường sắt xảy ra tại các lối đi tự mở, chủ yếu do lỗi chủ quan của người điều khiển ô tô, xe máy như không chú ý quan sát, cố vượt khi tàu đã đến gần hoặc dừng đỗ sai quy định. Dù ngành đường sắt và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế.

“Sự cố lần này không gây thiệt hại nhưng là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn tại các lối đi tự mở. Phản ứng kịp thời của kíp lái giúp ngăn chặn hậu quả đáng tiếc, song để bảo đảm an toàn bền vững cần sự phối hợp và tuân thủ nghiêm quy định từ phía người tham gia giao thông đường bộ…”- đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay.