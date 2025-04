Dân gửi ảnh xe làm rơi vãi vật liệu xây dựng, công an xử phạt ngay 04/04/2025 10:01

(PLO)- Người đi đường quay lại hình ảnh xe tải làm rơi vãi vật liệu xây dựng trên Quốc lộ và gửi cho trang Zalo “Công an tỉnh Quảng Ngãi”, ngay sau đó công an xác minh, xử phạt .

Ngày 4-4, Trạm CSGT Đức Phổ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã mời làm việc và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế NH (54 tuổi, trú phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi chở vật liệu xây dựng để rơi vãi ra đường.

Video ghi cảnh xe tải chở vật liệu xây dựng đổ đầy đường Quốc lộ.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2-4, trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, xe ô tô tải 76H-03699 do tài xế H điều khiển chở hàng vật liệu xây dựng để rơi, đổ đầy đường.

Hành vi được người đi đường quay video, chụp hình gửi đến trang Zalo “Công an tỉnh Quảng Ngãi”.

Hình ảnh xe tải làm đổ vật liệu ra Quốc lộ 1 được người đi đường ghi lại.

Ngay sau khi nắm được thông tin video, hình ảnh vi phạm trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh, làm rõ và mời lái xe lên trụ sở Trạm CSGT Đức Phổ làm việc.

Qua đó, lái xe H đã bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng với lỗi vi phạm “chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi” quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 17, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Xử phạt tài xế 3 triệu đồng.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh về tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể sử dụng camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình ghi nhận thông tin, hình ảnh kèm theo ngày, giờ phát hiện, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện, người điều khiển phương tiện (nếu có) cùng các thông tin có liên quan gửi đến cơ quan công an (qua các trang Zalo chính danh trong lực lượng công an tỉnh) để được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.