Tỉnh Hậu Giang: 1 cựu nhân viên hợp đồng Phòng TN&MT huyện Long Mỹ bị bắt 19/09/2024 17:59

Chiều 19-9, Công an tỉnh Hậu Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Lâm Sĩ Tiếng, cựu nhân viên hợp đồng Phòng TN&MT huyện Long Mỹ.

Bị can Lâm Sĩ Tiếng, cựu nhân viên hợp đồng Phòng TN&MT huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ảnh: THẾ PHONG

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Tiếng.

Bị can Tiếng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo điều tra ban đầu, thời gian từ năm 2021-2023, khi Tiếng đang công tác tại Phòng TN&MT huyện Long Mỹ, đã có hành vi bồi thường, hỗ trợ không đúng đối tượng. Từ đó, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, tháng 3-2024, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Việt Đức, cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra cùng tội danh trên.

Cơ quan điều tra xác định: Tháng 11-2021, bị can Đức là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, được phân công phụ trách lĩnh vực địa chính - xây dựng, đô thị, môi trường.

Bị can đã không làm đúng quy định của pháp luật khi xác nhận thông tin có liên quan để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho một hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt).

Tháng 3-2024, Cơ quan CSĐT Công an Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Việt Đức để điều tra tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ảnh: CAHG

Cụ thể, thời điểm đó, bị can Đức đã không xử lý, ngăn chặn, buộc hộ dân trên khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thay vào đó, còn xét pháp lý rồi thống nhất cho trường hợp này được hỗ trợ công đào ao, công trình trên đất; trồng cây lâu năm; đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm...

Công an tỉnh Hậu Giang xác định sai phạm của bị can Đức còn dẫn đến việc chủ đầu tư phải bổ sung cát san lấp ao do hộ dân này đào, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 1,7 tỉ đồng.