Công an tỉnh Hậu Giang xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm về ATGT trong 2 tuần cao điểm 29/08/2024 15:09

(PLO)- Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, ngoài tuyên truyền, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đã phát hiện, lập biên bản hơn 2.000 trường hợp vi phạm.

Ngày 29-8, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, qua hai tuần triển khai thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT), Công an tỉnh đã lập biên bản hơn 2.000 trường hợp vi phạm về ATGT.

Qua hai tuần triển khai thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, ATGT, Công an tỉnh Hậu Giang đã xử phạt hơn 1,6 tỉ đồng, tạm giữ gần 800 phương tiện. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Qua đó, xử phạt với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng, tạm giữ gần 800 phương tiện và tước gần 200 giấy phép lái xe các loại. Số liệu thống kê cho thấy các lỗi chủ yếu gồm: vi phạm tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường, không có giấy phép lái xe...

Công an tỉnh Hậu Giang cũng cho hay sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm đến ngày 30-9. Theo đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT cho người dân.

Đồng thời, lực lượng công an duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT khép kín địa bàn toàn tỉnh. Bảo đảm có mặt 24/24 để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Từ đó, góp phần đảm bảo cho người dân có kỳ nghỉ Lễ 2-9 an ninh, an toàn; các em học sinh, sinh viên đón năm học mới vui tươi, an toàn và hiệu quả.