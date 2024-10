Giám đốc một công ty ở Hậu Giang bị khởi tố về tội đánh bạc 11/10/2024 16:47

(PLO)- Bị can Ngô Minh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Minh Quốc bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố để điều tra tội đánh bạc.

Ngày 11-10, liên quan vụ đánh bạc ở phường 5, TP Vị Thanh mà Công an tỉnh Hậu Giang vừa triệt xóa, nguồn tin của PLO cho biết VKSND tỉnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can. Trong đó, có bị can Ngô Minh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Minh Quốc.

Trong số 14 bị can vừa bị khởi tố, bốn bị can Ngô Quốc Huynh (em trai bị can Quốc), Đoàn Văn Tạo, Điền Văn Chân và Lê Chí Nguyện bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Quốc và chín bị can khác bị khởi tố để điều tra tội đánh bạc.

Quốc và ba bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Sau thời gian trinh sát, chiều 27-9, các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc của bị can Ngô Quốc Huynh. Ảnh: ANH ĐỨC

Trước đó, ngày 27-9, các cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc là một căn nhà nuôi gà nằm giữa đồng. Lối ra vào là độc đạo gần 1km, chỉ vừa một xe máy di chuyển và luôn có người cảnh giới. Căn nhà nuôi gà này được xác định là của bị can Ngô Quốc Huynh.

Tại hiện trường, Công an bắt quả tang có 33 người đang tham gia và nghi vấn tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ số tiền 43 triệu đồng, ngoài ra, kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh, Công an thu tiếp tục thu giữ thêm khoảng 134 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9-2024, Tạo liên lạc với Huynh để cùng tổ chức sòng tài xỉu; Huynh đồng ý và thỏa thuận sẽ chia cho Tạo 20% số tiền thu lợi. Tạo có nhiệm vụ giới thiệu những người đánh bạc đến chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền nhằm mục đích thu tiền xâu.

Ngày 27-9, Tạo đến sòng bạc và điện thoại rủ nhóm người ở Đồng Nai đến chơi nhưng chưa kịp tiến hành đánh bạc thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.