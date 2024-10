Công an tỉnh Hậu Giang yêu cầu Công an xã phát huy tinh thần '7 dám' 04/10/2024 17:52

(PLO)- Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an xã phát huy tinh thần “7 dám” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 4-10, Đảng ủy Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã và đoàn viên, hội viên. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và gần 200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên.

Hội nghị đối thoại đã nhận được 14 ý kiến của cán bộ, chiến sĩ Công an xã và cán bộ, đoàn viên, hội viên. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Tại Hội nghị đối thoại lần này có 14 ý kiến của cán bộ, chiến sĩ về những vấn đề phát sinh trong quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Đặc biệt là việc quản lý, hướng dẫn, chỉ huy, điều hành hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Cạnh đó, còn có các ý kiến về các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong Công an tỉnh.

Hầu hết các ý kiến tại buổi đối thoại đều được lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo các Phòng chức năng trả lời, giải đáp, định hướng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các địa phương phải thường xuyên theo dõi, hướng dẫn Công an cấp xã.

Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương Trưởng Công an cấp xã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp và giới thiệu cán bộ Công an xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên cấp xã kiêm nhiệm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an xã phát huy tinh thần “bảy dám” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng cũng yêu cầu lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an cấp huyện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Mặt khác, chú trọng phát huy vài trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động hiệu quả.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an xã phát huy tinh thần “bảy dám” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Dịp này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã tặng 10 phần quà để động viên tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.