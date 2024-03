Công an Hậu Giang phá chuyên án làm và lưu hành tiền giả liên tỉnh

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang phối hợp Công an các tỉnh Cà Mau, Tiền Giang bắt các đối tượng mua tiền giả để điều tra xử lý theo quy định.

Tối 18-3, tin từ Công an Hậu Giang cho hay phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Bị can Trần Thẩm Lin (24 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Ảnh: THẾ PHONG

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam ba bị can.

Đó là Trần Thẩm Lin (24 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); Huỳnh Hoàng Đức Anh (21 tuổi) và Cao Nhất Ý (17 tuổi, cùng trú huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Trong đó, bị can Lin bị khởi tố tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; còn hai bị can Anh và Ý bị khởi tố tội lưu hành tiền giả.

Thông tin ban đầu, từ đầu năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, phòng An ninh điều tra Công an Hậu Giang đã phát hiện một đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Qua điều tra ban đầu, đường dây có nhiều đối tượng ở các tỉnh, TP miền Tây tham gia, trong đó có đối tượng ở Hậu Giang. Từ đó, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh đề nghị xác lập chuyên án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang đã thu giữ số lượng lớn tiền giả tương đương hơn 640 triệu đồng. Ảnh: THẾ PHONG

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, đến ngày 8-3, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt đối tượng Lin. Khám xét nơi ở Lin, lực lượng Công an thu giữ hơn 640 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng; cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc làm tiền giả, như: laptop, máy in...

Cùng ngày, ban chuyên án cũng bắt hai đối tượng mua tiền giả của tên Lin, là Anh và Ý. Lực lượng Công an đã thu giữ ba tờ tiền giả loại 500.000 đồng mà các đối tượng sử dụng để mua hàng hóa của người dân.

Mở rộng điều tra vụ án, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang đã phối hợp Công an các tỉnh Cà Mau, Tiền Giang bắt các đối tượng mua tiền giả của Lin để điều tra xử lý theo quy định.

CHÂU ANH