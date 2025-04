Vụ tai nạn làm 2 mẹ thương vong: Tài xế lái ô tô dương tính ma túy 27/04/2025 16:43

(PLO)- Sau khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng giữa xe bán tải và xe máy, công an điều tra phát hiện lái xe ô tô dương tính với ma túy.

Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đậu Giang Sơn (29 tuổi, trú thôn Sơn Thủy, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Đậu Giang Sơn bị bắt tạm giam.

Sơn là người điều khiển xe bán tải mang BKS 73C-147.91 gây tai nạn với xe máy làm chị NTTH (38 tuổi, công tác tại một trường học ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tử vong và con trai của chị H bị thương.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an vào cuộc điều tra cho thấy Sơn điều khiển phương tiện ô tô trong tình trạng dương tính với chất ma túy.

Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ chiều 29-3, tại Quốc lộ 8A, qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe bán tải do Sơn điều khiển và xe máy của chị H chở con trai LHQ (20 tuổi, cùng trú xã Sơn Kim 1). Hậu quả, chị H tử vong tại chỗ, cháu Q bị gãy tay phải và cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngày 27-4, công an tỉnh tiếp tục ra quyết định bắt tạm giam bị can Sơn trong 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.