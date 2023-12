Công an Hậu Giang kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác tội phạm

(PLO)- Công an Hậu Giang đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh mạnh dạn tố giác với cơ quan Công an khi phát hiện các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 4-12, tin từ Công an Hậu Giang cho biết đơn vị vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đã trao lệnh ra quân thực hiện cao điểm cho công an các đơn vị, địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cho Công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an Hậu Giang yêu cầu trưởng công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận trực thuộc. Cạnh đó, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời, có phương án bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ khi tấn công tội phạm. Kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Được biết, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh và Tết Nguyên đán Giáp Thìn bắt đầu từ ngày 4-12-2023 đến ngày 29-2-2024.

Sau khi Giám đốc Công an tỉnh phát Lệnh ra quân thực hiện cao điểm, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên một số tuyến đường trung tâm của TP Vị Thanh. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Công an tỉnh đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tổ chức hoặc tham gia vào các loại tệ nạn xã hội, không vay “tín dụng đen”.

"Mạnh dạn tố giác với cơ quan Công an khi phát hiện các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Tích cực tham gia phối hợp với lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng gây mất an ninh, trật tự tại địa phương" - Công an tỉnh Hậu Giang khuyến khích.

Công an tỉnh cũng đề nghị người dân chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.

Người dân cũng không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng các loại pháo trái phép và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nơi ở, nơi làm việc, kinh doanh. Ngoài ra, không sản xuất, mua bán các loại hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm.

CHÂU ANH