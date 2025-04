Tình tiết đặc biệt giúp xử lý nghi can xâm hại bé gái 13 tuổi 27/04/2025 16:07

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khai quật bào thai 3 tháng tuổi để củng cố chứng cứ nhằm xử lý nghi can xâm hại bé gái 13 tuổi.

Ngày 27-4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, khai quật bào thai 3 tháng tuổi để khám nghiệm, điều tra, xử lý nghi can hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

Cơ quan chức năng tại khu vực khai quật bào thai. Ảnh: S.Đ

Trước đó, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Y Băih Niê (55 tuổi, ngụ xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân vụ án là bé gái tên H, 13 tuổi, cùng ngụ xã Ea H’đing.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1-2025 đến tháng 4-2025, khi không có người lớn ở nhà, Y Băih đã nhiều lần đến phòng ngủ của H rồi khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi.

Bị can Y Băih hăm dọa nạn nhân không được kể cho ai biết, nếu kể sẽ bị giết.

Ngày 6-4, bé H bị đau bụng. Gia đình đưa cháu đi khám thì bác sĩ cho biết H đã có thai khoảng 3 tháng tuổi nhưng bào thai đã chết.

Cùng ngày, gia đình cháu H đã làm đơn trình báo công an. Để củng cố vững chắc chứng cứ, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức khai quật bào thai để khám nghiệm, thu mẫu trưng cầu giám định AND nhằm xử lý Y Băih.