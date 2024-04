Phạm nhân khai lý do trốn trại giam ở Thanh Hóa là 'muốn ngăn vợ đi nước ngoài' 04/04/2024 14:50

(PLO)- Phạm nhân Mai Văn Đệ bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ sau 24 giờ trốn khỏi Trại giam số 5, Bộ Công an đã bật khóc nói về lí do trốn trại là vì về ngăn vợ đi nước ngoài.