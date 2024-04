Phạm nhân trốn trại đã bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng 03/04/2024 17:16

(PLO)- Tại khu vực rừng sến Tam Quy, xã Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa, lực lượng công an đã bắt được phạm nhân trốn trại, cướp taxi.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết lực lượng công an địa phương đã bắt được đối tượng trốn khỏi Trại giam số 5 - Bộ Công an.

Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-4, khi phạm nhân Mai Văn Đệ (34 tuổi, ngụ Hải Giang, huyện Hải Hậu, Nam Định) đang lẩn trốn tại Rừng sến Tam Quy (thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh, Hà Trung) thì bị lực lượng công bắt giữ.

Video: Phạm nhân trốn trại đã bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng

Hiện phạm nhân Mai Văn Đệ đã được lực lượng công an áp giải đưa về trụ sở Công an huyện Hà Trung lấy lời khai theo quy định, trước khi bàn giao lại cho Trại giam số 5 - Bộ Công an.

Như vậy sau hơn 1 ngày trốn khỏi trại giam, phạm nhân Mai Văn Đệ đã bị bắt.

Hình ảnh Mai Văn Đệ - phạm nhân trốn trại bị Công an bắt giữ tại xã Hà Lĩnh, Hà Trung. Ảnh: NDCC

Trước đó, Công an huyện Hà Trung đã huy động hàng trăm cán bộ cảnh sát triển khai các phương án, vây bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam là Mai Văn Đệ.



Sau khi trốn khỏi trại giam nạn nhân đã đi nhờ xe máy và sau đó bắt taxi di chuyển về địa huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Tại xã Hà Đông, khi tài xế taxi vào đổ xăng thì Đệ đã nhanh chóng ngồi sang ghế lái rồi điều khiển xe taxi chạy theo hướng xã Hà Lĩnh.

Sau khi lái xe đến khu vực giáp ranh giữa 2 xã Hà Đông và Hà Lĩnh, phạm nhân đã vứt xe bên lề đường và trốn vào rừng.