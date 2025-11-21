Trốn truy nã về quê làm thủ tục hành chính thì bị bắt 21/11/2025 19:32

(PLO)- Bị can Phúc bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố để điều tra tội tham ô tài sản, tuy nhiên Phúc đã bỏ trốn nên bị Công an ra quyết định truy nã.

Ngày 21-11, Công an xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) cho hay đơn vị vừa bắt giữ bị can Đặng Trần Phúc (29 tuổi), bị truy nã về tội tham ô tài sản.

Trước đó, tháng 3-2022, Nguyễn Đào Thanh Toán (32 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), là thủ kho của Công ty Công trình xây dựng Bệnh viện Gia Định. Toán đã chiếm đoạt ba kiện hàng là xà gồ của Công ty, rồi bán ra thị trường với giá khoảng 21 triệu đồng.

Cán bộ công an xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, kiểm tra thông tin bị can Đặng Trần Phúc. Ảnh: CAAG

Thời điểm đó, vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận và khởi tố vụ án. Tuy nhiên do thời điểm dịch COVID-19, nên vụ án tạm đình chỉ.

Đến tháng 2-2025, Cơ quan CSĐT tiến hành phục hồi vụ án và khởi tố bị can Toán để điều tra tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra, Công an xác định Đặng Trần Phúc có liên quan đến vụ án trên.

Ngày 12-10-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bị can Phúc để điều tra tội tham ô tài sản; tuy nhiên Phúc đã bỏ trốn.

Đến ngày 30-10, Công an TP.HCM ra Quyết định truy nã bị can Phúc.

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 17-11, Công an xã Cù Lao Giêng xác định Phúc đang có mặt tại khu vực trụ sở UBND xã để giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, Công an xã đã bố trí lực lượng bắt giữ Phúc và di lý bàn giao cho Công an TP.HCM theo quy định.