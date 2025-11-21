Gây án giết người vì thấy người thương đi nhà trọ thuê phòng cùng với 3 người khác 21/11/2025 17:38

(PLO)- Thấy chị Đ cùng 3 người khác đi đến một nhà trọ, gọi điện thoại không nghe máy, Vũ đã nổi cơn ghen và dùng dao tấn công chị này...

Ngày 21-11, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Vũ (32 tuổi) 14 năm tù về tội giết người. Đồng thời, tuyên buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền 40 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2024, Vũ quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu thương với chị NTNĐ.

Ngày 19-2-2025, Vũ điều khiển xe máy đến chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, An Giang), thì thấy chị Đ cùng 3 người khác đi đến một nhà trọ thuộc phường Thới Sơn (An Giang) để thuê phòng.

Bị cáo Trần Tuấn Vũ bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người. Ảnh: TT

Thấy vậy, Vũ điện thoại cho Đ nhưng chị này không nghe máy. Nghi ngờ Đ có tình cảm với người khác, Vũ về nhà lấy hai con dao Thái Lan, rồi trở lại nhà trọ trên.

Trong lúc nói chuyện, giữa Vũ và Đ xảy ra cự cãi, Vũ dùng dao tấn công chị Đ, dù chị này bỏ chạy, Vũ vẫn không dừng lại.

Vụ việc xảy ra, nhiều người phát hiện và tri hô, Vũ lên xe rời khỏi hiện trường và đến Công an phường Thới Sơn đầu thú sau đó.

Còn chị Đ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết. Kết quả giám định tỉ lệ thương tật của chị Đ là 63%.