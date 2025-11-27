Quán bar và karaoke từng nổi tiếng ở Đồng Nai bốc cháy dữ dội 27/11/2025 19:41

(PLO)- Quán bar và karaoke Romance cao 4 tầng nổi tiếng tại Đồng Nai đã bỏ hoang bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến người đi đường hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27-11, tại quán bar và karaoke Romance 4 tầng rộng hàng ngàn m2 nổi tiếng tại Đồng Nai nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 1 (thuộc xã Trảng Bom) đã bị bỏ hoang gần 6 năm nay bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cháy lớn tại quán bar, karaoke đã bỏ hoang ở Đồng Nai.

Vì quán có nhiều mút xốp nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội tạo ngọn lửa cao khiến người dân khu vực hoảng hốt. Đặc biệt vụ cháy ngay cạnh cây xăng nên khiến người dân lo lắng ngọn lửa cháy lan sang.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: VŨ HỘI.

Nhận được tin báo lực lượng PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã điều động xe cứu hoả đến hiện trường triển khai dập lửa. Sau một giờ triển khai dập lửa ngọn lửa đã được khống chế.

Được biết quán bar, karaoke Romance được xây dựng khoảng 10 năm trước và nổi tiếng khu vực huyện Trảng Bom khi đó về độ hoành tráng. Tuy nhiên một thời gian hoạt động quán bất ngờ đóng cửa và dừng hoạt động gần 6 năm nay bỏ hoang không sử dụng.

Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế được đám cháy. Ảnh: VŨ HỘI.

Bước đầu vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.