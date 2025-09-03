Antony viết tâm thư chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn ở MU 03/09/2025 11:45

Antony gia nhập Real Betis vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau khi anh là một phần trong đội hình bị ruồng bỏ của Ruben Amorim tại MU cùng với Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia.

Bây giờ Antony đã cởi mở chia sẻ về khoảng thời gian "khó khăn" của mình tại Manchester United, khi bị HLV Ruben Amorim gạt ra ngoài trước khi chuyển đến Real Betis. Antony gia nhập MU từ Ajax với mức giá ban đầu là 81,3 triệu bảng Anh vào năm 2022, nhưng đã không tạo được nhiều dấu ấn.

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chỉ đóng góp 17 bàn thắng sau 96 lần ra sân trên mọi đấu trường cho MU và đã trải qua nửa cuối mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Real Betis. Antony đã gây ấn tượng tại Tây Ban Nha, ghi năm bàn thắng và có năm pha kiến ​​tạo sau 26 trận. Và giờ đây, Antony đã hoàn tất việc chuyển nhượng chính thức đến Real Betis.

Thỏa thuận được hoàn tất vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, với việc Real Betis bỏ ra khoảng 21 triệu bảng Anh chiêu mộ cầu thủ người Brazil. Antony đã tập luyện xa đội một của MU suốt mùa hè, sau khi bị HLV Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch tại MU.

Antony viết tâm thư chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn ở MU. ẢNH: EPA

Antony, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia cũng giống như Antony và tất cả những cầu thủ đó, ngoại trừ Malacia, hiện đã rời Old Trafford. Rashford đã gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn, trong khi Sancho sẽ dành cả mùa giải tại Aston Villa và Garnacho đã chuyển đến Chelsea với mức phí 40 triệu bảng Anh.

Và Antony đã lên tiếng về việc trở thành một phần trong đội hình bị ruồng bỏ của HLV Amorim trong buổi ra mắt chính thức của anh tại Real Betis, khiến cầu thủ chạy cánh này phải cố gắng kìm nén nước mắt.

"Những gì đã xảy ra ở Manchester, chỉ có tôi mới biết nó khó khăn đến mức nào", Antony chia sẻ, "Tôi xin lỗi. Tôi phải tập luyện riêng, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Tôi biết khoảnh khắc này sẽ đến. Nhưng giờ đã là quá khứ rồi".

Antony tiếp tục: "Thật khác biệt! Seville đẹp hơn Manchester. Cuối cùng tôi cũng đến được đây. Tôi đã ở khách sạn hơn 40 ngày, rất khó khăn, nhưng mọi người đều biết tôi muốn trở lại Real Betis. Giờ đây, khi có nhiều thời gian hơn, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm và đạt được.

Tôi đã mất ngủ sau khi chứng kiến ​​tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ Real Betis, có người đã đợi ở nhà tôi lúc hai giờ sáng. Mọi chuyện thật khó khăn, nhưng giờ chúng tôi đã ở đây. Tôi rất mong được khoác lên mình chiếc áo Real Betis một lần nữa. Tôi chỉ có thể cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi có được điều này".