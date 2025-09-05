Cunha đưa ra tuyên bố về chấn thương, MU nhận cú sốc khác 05/09/2025 12:48

Mathus Cunha đã kịp bình phục chấn thương sau khi tiền đạo này buộc phải rời sân trong trận Manchester United thắng Burnley 3-2 ở vòng 3 Premier League, trước khi rút lui khỏi đội tuyển Brazil. Bây giờ, Cunha đưa ra tuyên bố về chấn thương của mình.

Matheus Cunha khẳng định anh sẽ "sớm trở lại" sau khi tập tễnh rời sân trong chiến thắng của MU trước Burnley. Chấn thương của tiền đạo người Brazil đã gây ra nhiều lo ngại cho HLV Ruben Amorim. Cunha là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Quỷ Đỏ, bất chấp khởi đầu mùa giải không mấy ấn tượng của đội.

Cầu thủ người Brazil đã ký hợp đồng với MU từ Wolves vào mùa hè. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo đã khiến anh phải tập tễnh rời sân trong hiệp một trận đấu với Burnley. Cunha đã có thể tự mình rời sân Old Trafford khiến nhiều người hy vọng chấn thương của anh không nghiêm trọng. Và giờ đây, cầu thủ người Brazil đã lên mạng xã hội để khẳng định rằng sự vắng mặt của anh sẽ không kéo dài.

Sau khi rút khỏi đội tuyển Brazil, Cunha đưa ra tuyên bố về chấn thương khi chia sẻ: "Thật là một môi trường tuyệt vời, thật tuyệt khi được ở đây. Tôi sẽ sớm trở lại, luôn vui vẻ và biết ơn. Cảm ơn mọi người vì những tin nhắn hỏi thăm và động viên".

Cunha đưa ra tuyên bố về chấn thương rằng anh đã bình phục. ẢNH: EPA

HLV Ruben Amorim của MU rõ ràng đã lo lắng, khi Mason Mount cũng gặp vấn đề về thể lực. Ông nói: "Thật khó khăn khi mất một cầu thủ như Cunha và Mason Mount, Mount chỉ chơi được khoảng 30 phút vì chấn thương. Tôi không biết liệu họ có dính chấn thương dài hạn hay không, tôi không biết, nhưng tôi lo lắng về điều đó. Họ rất quan trọng với chúng tôi, nên hãy chờ xem".

MU hiện có bốn điểm sau 3 trận mở màn Premier League, nhưng trận đấu tiếp theo là cuộc đối đầu với kình địch Manchester City tại Etihad. MU sẽ cần một đội hình đầy đủ nếu muốn làm được điều gì đó trên sân của Man City, đội cũng có khởi đầu tệ hại với chỉ 3 điểm sau 3 trận.

Amorim đã nhấn mạnh sự ngưỡng mộ của mình dành cho Cunha và những ảnh hưởng mà anh đã tạo ra sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 62,5 triệu bảng Anh từ Wolves. HLV người Bồ Đào Nha của MU ca ngợi tinh thần cạnh tranh của Cunha.

"Cunha là một chàng trai ồn ào, điều này thực sự quan trọng vào lúc này", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Khi cậu ấy buồn, bạn có thể cảm nhận được điều đó trong môi trường xung quanh, và điều đó rất tốt. Khi bạn chơi một số trận đấu và cậu ấy thua, cậu ấy trở thành một người khác, và điều đó rất tốt. Cunha có một số phẩm chất mà chúng tôi đã bỏ lỡ mùa trước, vì vậy tôi thực sự hài lòng với cậu ấy và những người khác".

Dù nhận được thông tin tích cực về Cunha, nhưng MU lại bị giáng một đòn khác. Theo đó, hậu vệ Diogo Dalot phải rời đội tuyển Bồ Đào Nha sớm trở lại MU sau khi dính chấn thương. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cho biết trong một tuyên bố: "Hậu vệ cánh Nuno Tavares đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha để thay thế cho Diogo Dalot. Cầu thủ đang chơi cho Manchester United đã phàn nàn về tình trạng đau cơ”.