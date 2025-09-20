MU - Chelsea: Tâm điểm Garnacho 20/09/2025 14:03

(PLO)- Tiếp đón Chelsea trên sân nhà ở vòng 5 Premier League, MU đối diện với kịch bản nhận trận thua tiếp theo khi đối thủ đang được đánh giá cao hơn, với tâm điểm Garnacho trở lại Old Trafford.

MU vừa trải qua trận derby Manchester tệ hại khi để Man City thắng dễ với tỷ số 3-0, trận đấu chứng kiến lối chơi của MU bạc nhược và thiếu ý tưởng tấn công, ngoài cú vô-lê của Mbeumo thì gần như hàng công của Quỷ đỏ im hơi lặng tiếng.

Trước sức ép quá lớn mà Man City tạo ra thì việc MU thủng lưới 3 bàn không có gì quá bất ngờ, hàng công chơi bế tắc thì hàng thủ chơi thiếu tập trung, có thể nói 3 bàn thua của MU trước Man City đều có lỗi lớn từ hàng thủ.

HLV Amorim như đang ngồi trên đống lửa, CĐV bắt đầu chỉ trích chiến lược gia người Bồ Đào Nha, từ hi vọng hồi sinh Quỷ đỏ đến thất vọng tràn trề. Việc MU thua tan nát trước đối thủ Man City như giọt nước sắp tràn ly, chỉ cần nhận thêm thất bại trước Chelsea ở vòng 5 này thì có thể tương lai của HLV Amorim sẽ gần như không còn ở Old Trafford.

Hàng thủ lỏng lẻo, rất khó cho MU có thể bảo vệ mành lưới trước các tiền đạo của Chelsea, với tâm điểm Garnacho đối đầu với đội bóng cũ. Ảnh: EPL

MU có trong tay những tân binh chất lượng như Sesko, Mbeumo hay Cunha nhưng hiện tại cả 3 đều chơi dưới phong độ, bên cạnh đó những trụ cột như Bruno Fernandes hay Amad Diallo đều mất hút, khủng hoảng đang bao trùm phòng thay đồ Quỷ đỏ.

Cơ hội cuối cùng để vực dậy tinh thần của toàn đội MU chính là trận chiến với Chelsea trên sân nhà Old Trafford tối nay ở vòng 5 Premier League, một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân của HLV Amorim thay đổi phần nào cục diện tiêu cực đang có, ngược lại tình hình sẽ khó kiểm soát.

Để giành 3 điểm trước Chelsea ở vòng 5 này không phải là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt Chelsea quyết tâm vực dậy sau thất bại 1-3 trước Bayern Munich ở Champions League. Chính vì thế một chiến thắng trước MU sẽ là món quà mà The Blues muốn gửi tặng cho CĐV để tạm quên đi thất bại ở đấu trường châu Âu. Bên cạnh đó, tân binh của Chelsea là Garnacho trở thành tâm điểm khi anh chắc chắn sẽ chơi hết mình để chứng tỏ MU đã sai lầm khi ruồng bỏ anh.

Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường Premier League thì Chelsea đang được đánh giá cao hơn MU, The Blues đang có thành tích bất bại với 2 thắng và 2 hòa, giành 8 điểm và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, bỏ rất xa MU (đứng thứ 14).

Chelsea đang quyết tâm giành 3 điểm để tạm quên đi thất bại ở Champions League. Ảnh: EPL

Một thống kê khá thú vị khi MU đang có thành tích rất tốt khi tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford, tính từ năm 2013 đến nay thì Chelsea chưa từng thắng MU. Các trận đấu diễn ra trong khuôn khổ Premier League thì MU thắng 3 hòa 4. Lợi thế chỉ số thống kê đang hướng về MU, tuy nhiên để đánh giá hiện tại thì MU rất khó có niềm vui ở vòng 5 này.

Thông tin lực lượng, MU chắc chắn vắng trung vệ Lisandro Martínez vì chấn thương, ngoài ra, khả năng ra sân của Cunha vẫn còn bỏ ngỏ, Mason Mount và Diogo Dalot khả năng sẽ xuất phát ngay từ đầu. Về phía Chelsea, HLV Enzo Maresca vắng trụ cột Levi Colwill, Romeo Lavia. Cole Palmer và Joao Pedro bị đau nhẹ trong trận đấu với Bayern Munich nhưng khả năng vẫn xuất phát trong đội hình chính. Trận đấu giữa MU và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30, ngày 20/9.