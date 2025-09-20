Liverpool – Everton: Nối dài thành tích toàn thắng 20/09/2025 13:54

Liverpool vừa trải qua chiến thắng kịch tính khi hạ gục Atletico Madrid với tỷ số 3-2 ở trận ra quân Champions League, bàn thắng ở phút bù giờ của Van Dijk giúp The Kop giành 3 điểm quý giá. Nếu tính cả chiến thắng này thì Liverpool đang có cho mình 5 chiến thắng sau 5 trận đấu gần nhất. Trước đó ở vòng 4 Premier League, The Kop có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley trên sân khách.

Tuy có thành tích bất bại ở 5 trận đấu gần nhất nhưng Liverpool vẫn còn đó những vấn đề lo ngại, đặc biệt ở hàng thủ. Khi đội hình dâng quá cao, gặp đối thủ có lợi thế về tốc độ thì khung thành của Alisson luôn đặt trong tình trạng báo động.

Liverpool đang bay cao và tự tin nối dài thành tích toàn thắng. Ảnh: UEFA

Minh chứng trong chiến thắng 1-0 trước Burnley, dù là tân binh mới thăng hạng nhưng Burnley vẫn tạo ra sóng gió trước khung thành của Alisson, trước đó là những đối thủ mạnh như Arsenal hay Newcastle. Liverpool giành chiến thắng ở những phút cuối nhờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân, tuy đang hưng phấn nhưng trước những đối thủ ưa thích phòng ngự phản công như Everton thì Liverpool dễ nếm phải trái đắng.

Ở vòng 5 Premier League, Liverpool sẽ đụng độ Everton trên sân nhà Anfield, đây là trận derby vùng Merseyside đầu tiên của mùa giải 2025/26, tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng nhìn vào phong độ hiện tại của Everton rất khó cho Liverpool giành trọn 3 điểm.

Everton đang khởi đầu mùa giải ấn tượng khi giành được 2 trận thắng 1 hòa và 1 thua, nổi lên như một hiện tượng nhờ vào sự tỏa sáng của tân binh Jack Grealish, mỗi trận đấu vừa qua, CĐV Everton được tận hưởng cảm giác bóng đá tấn công sòng phẳng với đối thủ, dù trước mắt họ đối thủ có mạnh như thế nào.

Cảm hứng từ Jack Grealish mang lại rất lớn, Everton đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 7 điểm là một khởi đầu ấn tượng. Hành quân làm khách trên sân Anfield ở vòng 5 này là một thử thách rất lớn cho đoàn quân HLV David Moyes, có thể sức mạnh Everton không bằng nhưng về tinh thần thì Everton có đủ.

Everton đang hưng phấn nhờ vào sự tỏa sáng của tiền đạo Jack Grealish. Ảnh: EPL

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ thì Liverpool áp đảo các chỉ số, nếu tính tất cả các đấu trường thì hai đội gặp nhau tổng cộng 246 trận, trong đó Liverpool thắng 100 trận, hòa 78 và thua 68. Chỉ tính riêng đấu trường Premier League, hai đội chạm trán 66 trận, Liverpool thắng 29, hòa 26 và thua 11. Ở các trận derby vùng Merseyside diễn ra trên sân Anfield thì Liverpool thắng 17 hòa 12 và thua 3.

Thông tin lực lượng, Liverpool chỉ vắng mặt duy nhất tiền vệ Curtis Jones, tiền đạo Isak đã đủ thể lực và có thể xuất phát ngay từ đầu. Bên kia chiến tuyến, Everton vắng Jarrad Branthwaite và Mykolenko do chấn thương. Trận đấu giữa Liverpool và Everton sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30, ngày 20/9.