Phản ứng của Haaland trước lời dọa giết 24/09/2025 13:36

Erling Haaland đã ghi bàn thắng thứ sáu trong năm trận đấu tại Premier League cho Manchester City nhưng điều đó là không đủ để giành trọn ba điểm trước Arsenal khi hai đội hòa nhau 1-1 ở vòng 5.

Tiền đạo Erling Haaland của Manchester City tiết lộ anh đã nhận được những lời "dọa giết" gây sốc sau bàn thắng mở tỉ số của anh cho Man City vào lưới Arsenal. Pha lập công thứ sáu của tiền đạo Man City sau năm trận Ngoại hạng Anh không đủ để giúp đội bóng của Pep Guardiola đánh bại đội bóng của Mikel Arteta. Bây giờ, phản ứng của Haaland trước lời dọa giết là gì?

Theo đó, sau tiếng còi mãn cuộc, Haaland được nhìn thấy đang giao lưu với người hâm mộ cả trong và ngoài sân cỏ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, siêu sao người Na Uy đã trao áo đấu của mình cho một cổ động viên trẻ trước khi đi vào đường hầm.

Khi rời sân vận động Emirates, Erling Haaland đã chia sẻ một hình ảnh cho thấy một nhóm người hâm mộ Arsenal đang lăng mạ đội Man City khi HLV Pep Guardiola rời khỏi sân.

Haaland đã đăng dòng trạng thái này trên Snapchat. ẢNH: SNAPCHAT

Tương tác với người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Snapchat, Haaland vừa đăng một bức ảnh "tự sướng", trong đó có ảnh chụp màn hình tin nhắn đe dọa. Trong khi anh đang thưởng thức một món ăn nhẹ, Haaland chú thích: "Giờ còn nhận được cả lời đe dọa giết người nữa".

Bức ảnh của Haaland hiển thị tin nhắn từ một người dùng Snapchat có tên "Dara" với nội dung: "Hãy cẩn thận nhé bạn. Đừng dám đăng thêm một câu chuyện Snapchat nào nữa, nếu không anh sẽ chết mất."

Nhìn biểu cảm của Haaland trong ảnh, có vẻ anh không hề nao núng trước lời đe dọa này. Cầu thủ người Na Uy này thường xuyên xảy ra xung đột với các cầu thủ Arsenal và người hâm mộ của họ.

Ở mùa giải trước, Haaland đã bị quay lại cảnh anh vỗ vai HLV Mikel Arteta của Arsenal rồi nói "Giữ thái độ khiêm tốn nhé?" với chiến lược gia người Tây Ban Nha này, câu nói sau đó đã trở thành một cụm từ phổ biến trong cộng đồng Arsenal và những người fan bóng đá khác.

Myles Lewis-Skelly đã tinh nghịch bắt chước màn ăn mừng thiền định của Haaland sau khi ghi bàn trong trận thua 5-1 của Man City trước Arsenal mùa giải trước. Tình hình ở mùa này lại khác, khi cả Man City và Arsenal đều ngang tài ngang sức, ít nhất là về mặt tỉ số. Sau khi Haaland đưa đội nhà vượt lên dẫn trước trong hiệp một, Man City đã lùi sâu về phòng ngự đổ bê tông, cố gắng hết sức để duy trì lợi thế dẫn trước mong manh.

Phản ứng của Haaland trước lời dọa giết cho thấy anh không hề bận tâm. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ đã sụp đổ trong thời gian bù giờ khi Eberechi Eze chuyền bóng cho Gabriel Martinelli, người đã khéo léo đẩy bóng qua Gianluigi Donnarumma vào lưới ấn định tỉ số trận đấu là 1-1.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City chia sẻ với Sky Sports: "Thật khó để phân tích tất cả những gì đã diễn ra trong tuần này. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với Manchester United và có Champions League vào thứ Năm, và cả hôm nay nữa. Các đội bóng đều rất mạnh về mọi mặt. Khả năng phục hồi của toàn đội, tất nhiên, sẽ rất khó khăn, khi bạn không hiệu quả trong việc pressing tầm cao và không hiệu quả trong việc triển khai bóng.

Luôn luôn rất khó khăn và vất vả để làm được điều đó. Chúng tôi đã có một số thay đổi. Tôi nghĩ kết quả 1-1 là công bằng. Nhưng nhìn chung, Arsenal chơi tốt hơn. Tất nhiên, lịch thi đấu có ảnh hưởng. Bạn phải có tinh thần vững vàng. Bạn biết chúng tôi có bao nhiêu ca chấn thương mà".