Căng thẳng trước trận đấu của tuyển Ý và Israel 08/10/2025 11:38

(PLO)-HLV Gennaro Gattuso cho biết, bầu không khí xung quanh trận đấu của tuyển Ý và Israel tại vòng loại World Cup sẽ không hề lý tưởng.

HLV Gattuso. Ảnh: EPA

HLV Gattuso cũng cảnh báo các học trò, bởi họ vẫn cần phải cải thiện mặc dù đã có khởi đầu hoàn hảo dưới thời ông huấn luyện.

Đoàn quân của HLV Gattuso sẽ đối đầu với Estonia tại Tallinn ngày 11-10, trước khi trở về sân nhà để gặp tuyển Israel tại Sân vận động Friuli ở thành phố Udine, miền bắc nước Ý vào ngày 14-10.

“Chúng tôi cần tập trung làm việc và không bị cuốn vào mọi thứ đến từ bên ngoài. Bầu không khí chắc chắn không tốt lắm, nhưng chúng tôi cần tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mình”, HLV Gattuso chia sẻ với truyền thông.

Trận đấu của tuyển Ý và Israel sẽ diễn ra trong bối cảnh an ninh được tăng cường đồng thời giảm bớt lượng khán giả. Nhất là sau các cuộc biểu tình ở Ý trong những tuần gần đây, người dân phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Nhiều lo ngại khởi phát xung quanh trận đấu của tuyển Ý và Israel. Ảnh: REUTERS

Tuần trước, đã xuất hiện nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên khắp nước Ý.

“Chúng tôi sẽ đến Udine và chúng tôi biết rằng sẽ không có nhiều người hâm mộ. Tôi hiểu điều đó, tôi hiểu những lo ngại đó. Chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi phải chiến đấu, nếu không chúng tôi sẽ phải nhận thất bại 3-0”, HLV Gattuso úp mở về án phạt nếu tẩy chay trận đấu của tuyển Ý và Israel.

Năm 2023, Israel đã tấn công vào Dải Gaza sau cuộc tấn công do Hamas khởi động khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin, theo thống kê của Israel.

Các cơ quan y tế Palestine cho biết chiến dịch trên bộ và trên không kéo dài hai năm của Israel chống lại các chiến binh Hamas ở Dải Gaza đã khiến hơn 67.000 người thiệt mạng, trong đó gần một phần ba số người chết dưới 18 tuổi.

“Thật đau lòng khi chứng kiến ​​những gì đang diễn ra. Chúng tôi biết rõ sẽ có 10.000 người bên ngoài sân vận động và 6.000 người bên trong”, HLV Gattuso cho biết thêm.

Hiện tại ở bảng I, tuyển Na Uy dẫn đầu bảng với 15 điểm, hơn tuyển Ý và Israel 9 điểm, mặc dù Ý còn một trận đấu trong tay.

Trong tư cách là HLV đội tuyển Ý, HLV Gattuso từng có khởi đầu mạnh mẽ với hai chiến thắng. Mặc dù chiến thắng 5-4 trước Israel tại Hungary hồi tháng 9 không hề dễ dàng, khi bàn thắng do Sandro Tonali vào phút cuối đã giúp tuyển ý giành chiến thắng.