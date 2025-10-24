Maguire bị đối xử bất công tại MU: Đó là hành vi bắt nạt 24/10/2025 15:25

Trung vệ người Anh Harry Maguire là mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ và giới truyền thông trong nhiều năm, với việc 2 cựu sao tuyển Anh Wayne Rooney và Peter Crouch tin rằng Maguire bị đối xử bất công tại MU.

Trung vệ 32 tuổi này đang đối mặt với tương lai bất định tại Manchester United sau khi bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng. Từ tháng 1 năm 2026, các CLB nước ngoài sẽ được phép tiếp cận Maguire để ký hợp đồng chuyển nhượng tự do, trừ khi trước đó Maguire ký hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford. Nếu tuyển thủ Anh từ chối ký gia hạn, Manchester United sẽ phải đối mặt với một quyết định khó khăn.

Quỷ đỏ phải cân nhắc xem có nên để Maguire ra đi mà không nhận lại đồng nào vào cuối mùa giải, hay thu về một khoản tiền nhỏ trong số 80 triệu bảng mà họ đã chi ra để có được sự phục vụ của Maguire vào năm 2019, bằng cách bán anh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Tờ Daily Mail (Anh), đưa tin rằng MU đang đàm phán với Maguire về một hợp đồng mới, mặc dù vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra.

Wayne Rooney và Peter Crouch tin rằng Maguire bị đối xử bất công tại MU. ẢNH: EPA

Bài báo cho rằng khả năng Maguire chấp nhận giảm lương sẽ phụ thuộc vào các chi tiết cụ thể của thỏa thuận, đặc biệt là thời hạn hợp đồng. Mặc dù Maguire đã nhiều lần ghi bàn cứu vãn MU, Rooney và Crouch cảm thấy cầu thủ người Anh đã bị đối xử khắc nghiệt và tỏ ra bất bình với những người đã chỉ trích Maguire thậm tệ.

Phát biểu trên podcast của mình sau chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool khi Maguire ghi bàn quyết định cho đội bóng của HLV Ruben Amorim, huyền thoại của "quỷ đỏ" Rooney cho biết: "Hôm nay cho thấy lý do tại sao Maguire nên có tên trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup. Và tôi thực sự muốn nói như vậy. Tôi nghĩ anh ấy rất quan trọng.

Tôi nghĩ với Harry Maguire, tôi thực sự khó mà đối mặt với những gì anh ấy đã trải qua. Anh biết đấy, Maguire đã là một meme trong nhiều năm. Tôi đã thấy họ cười nhạo Maguire. Vì vậy, để có thể đối mặt với nhiều chuyện như vậy, Maguire phải thực sự mạnh mẽ để vượt qua điều đó. Rồi sau đó, Maguire bị tước băng đội trưởng và bị mọi người cười nhạo".

Rooney nói thêm: "Bạn nghĩ rằng, anh chàng này đã từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu của World Cup và chơi rất xuất sắc cho đội tuyển Anh, chơi rất tốt cho Man United, và điều đó hoàn toàn không công bằng, và đó là hành vi bắt nạt.

Maguire bị bắt nạt ở khắp mọi nơi, và để anh ấy giải quyết được điều đó, vượt qua và kiên trì với nó, bạn phải nói rằng, "Bạn biết không, đó là một con người mạnh mẽ". Và để Maguire và gia đình anh ấy vượt qua được điều đó và chứng tỏ được khả năng, phẩm chất và sức mạnh của mình, tôi không thể hạnh phúc hơn cho anh ấy".

Đồng tình với cảm xúc của Rooney, Crouch chia sẻ trên podcast của mình: "Tôi thực sự, thực sự mừng cho Maguire. Trong suốt sự nghiệp của mình, đã có những lúc tôi sa sút và phải chịu rất nhiều đau buồn, rất nhiều chỉ trích, nên tôi phần nào hiểu được cảm giác đó.

Việc Harry Maguire phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, theo tôi, là quá mức chấp nhận được. Việc Maguire bị công kích gia đình, tính cách, ngoại hình, mọi thứ về cách anh ấy bị đối xử tệ bạc tại CLB đó đều sai trái".

Crouch tiếp tục: "Ngay cả trong trận đấu với Liverpool, tôi cũng tự hỏi, "Ồ, tại sao anh ta lại được ra sân?!". Luôn có sự thất vọng khi anh ta được ra sân ngay từ đầu. Nghe này, đã có những lúc Maguire chơi không đủ tốt và điều đó đã bị chỉ trích, nhưng tôi nghĩ sự chỉ trích đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.

Khi Maguire ghi bàn... thực sự, tôi không muốn thấy bất kỳ cầu thủ nào của Manchester United ghi bàn. Nhưng khi Harry Maguire ghi bàn, tôi có cảm giác rằng, "Tốt cho anh ấy, anh ấy xứng đáng với điều này" và tôi nghĩ rằng có rất nhiều người trong cộng đồng bóng đá cũng cảm thấy như vậy".