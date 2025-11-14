Trận đấu cuối cùng và lời hứa của HLV Kim Sang-sik 14/11/2025 06:39

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận cuối cùng của năm 2025 ở vòng loại Asian Cup trên sân khách Lào với mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành 3 điểm.

Tại vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang xếp thứ nhì bảng F với 9 điểm sau bốn trận, kém Malaysia 3 điểm, trong khi Lào đứng thứ ba với 3 điểm và Nepal chưa có điểm nào. Ở loạt trận FIFA Days tháng 11 này, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách Lào, còn tuyển Malaysia tiếp Nepal để tiếp tục tranh vé duy nhất vào vòng chung kết cúp châu Á.

Chờ sự trở lại của Hai Long

Phần lớn các tuyển thủ Việt Nam vẫn đều đặn tập luyện tại sân vận động Việt Trì theo đúng lịch trình, một số cầu thủ lại buộc phải tập riêng trong khuôn viên khách sạn vì vấn đề sức khỏe. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Nguyễn Hai Long, tiền vệ đang giữ vai trò then chốt trong chiến thuật của HLV Kim Sang-sik bị chấn thương ở vai và đang được đội ngũ y tế theo dõi sát sao từng ngày.

Kể từ khi chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp quản đội tuyển, Hai Long trở thành nhân tố không thể thiếu, vừa hỗ trợ vận hành lối chơi, vừa đóng góp chất lượng trong khâu ghi bàn. Trong tổng số 10 trận đấu mà Hai Long khoác áo đội tuyển dưới thời ông Kim, anh đã góp mặt 9 trận và ghi 4 bàn thắng.

Hai Long đã chơi rất tốt dưới thời ông thầy người Hàn Quốc. Ảnh: CCT.

Trong số đó có những pha lập công quan trọng như bàn quyết định vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 hay bàn mở màn chiến dịch vòng loại Asian Cup ở trận gặp Lào. Vì vậy, việc anh đứng trước nguy cơ không thể ra sân ở trận lượt về với Lào rõ ràng là một tổn thất cho tuyển Việt Nam, trong lúc khả năng thủ môn Đặng Văn Lâm cũng không thể thi đấu vẫn còn bỏ ngỏ.

Người gác đền Việt kiều Nga, Đặng Văn Lâm không thể luyện tập chung với đồng đội do gặp chấn thương cơ đùi. Nếu anh không kịp bình phục, suất bắt chính là cuộc cạnh tranh giữa Đình Triệu và Văn Việt. Điều này cũng không phải quá bất ngờ, bởi trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, ông từng sử dụng luân phiên bốn thủ môn gồm Văn Lâm, Đình Triệu, Văn Việt và Nguyễn Filip (vắng mặt ở lần tập trung này).

Thầy Hàn chỉ có một tuần để giúp các học trò có trạng thái sung sức nhất cho chuyến làm khách Lào. Điểm nổi bật ở đợt hội quân tại Phú Thọ là cách đội tuyển dần chuyển từ trạng thái hồi phục sau vòng 11 V-League sang giai đoạn tích lũy thể lực theo đúng giáo án ban huấn luyện. Khối lượng bài tập được phân bổ rõ ràng theo từng ngày, đảm bảo cầu thủ vừa tái tạo năng lượng vừa duy trì được nhịp vận động để sẵn sàng tiếp thu những yêu cầu chiến thuật ngày càng chi tiết hơn.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng đậm Lào 5-0 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup trên sân Gò Đậu hồi tháng 3. Ảnh: CCT.

HLV Kim Sang-sik tự tin thắng Lào

Đội tuyển Việt Nam sẽ sang Lào vào ngày 15-11, chuẩn bị cho trận đấu diễn ra lúc 19 giờ, ngày 19-11. Trước đó, cuộc tái đấu này được xếp lịch vào ngày 18-11, nhưng phía VFF đã xác nhận việc điều chỉnh thời gian để phù hợp với kế hoạch của nước chủ nhà.

Còn nhớ cuộc tiếp đón Lào ở lượt đi trên sân Gò Đậu, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0 với những pha lập công của Châu Ngọc Quang, Hai Long và cú đúp của Văn Vĩ. Tuy nhiên, thầy Kim cho rằng trận lượt về trên sân khách ngoài việc bám đuổi Malaysia còn có thêm ý nghĩa là vừa duy trì phong độ cho học trò, vừa tích lũy điểm số FIFA để cải thiện thứ hạng quốc tế của đội tuyển.

Chính vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu này là chiến thắng. Ông Kim tự tin: “Đội tuyển Việt Nam luôn vào sân với một mục tiêu duy nhất là giành trọn 3 điểm. Trận gặp Lào sắp tới cũng không ngoại lệ. Đây là trận đấu cuối cùng của chúng tôi trong năm 2025 và toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để đem lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ”.

Thủ quân Duy Mạnh và đồng đội có nhiều cơ hội giành chiến thắng ngay trên đất Lào. Ảnh: CCT.

Lời hứa của HLV Kim Sang-sik thể hiện sự quyết tâm của ông cùng các học trò trước thềm trận đấu có ý nghĩa đặc biệt. Bất chấp những ca chấn thương và biến động lực lượng, ông thầy người Hàn vẫn giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng đội tuyển Việt Nam đủ khả năng nối dài mạch thắng trước đối thủ nhẹ ký Lào.

Với việc chuẩn bị kỹ càng trong từng buổi tập, cùng lời khẳng định chắc nịch từ HLV Kim Sang-sik về mục tiêu đánh bại Lào, đang tạo nên sự hào hứng trong nội bộ lẫn kỳ vọng lớn cho người hâm mộ. Nếu giành chiến thắng tại sân khách Lào, thầy trò ông Kim sẽ tiếp tục duy trì cuộc đua giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027, đồng thời củng cố vị thế trên bảng xếp hạng FIFA.