Nóng: Bóng đá Malaysia không có căn cứ đưa FIFA ra tòa án 16/11/2025 18:26

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang rơi vào tâm trạng vừa căng thẳng vừa chờ đợi khi người hâm mộ cả nước dõi theo từng diễn biến liên quan đến quyết định trừng phạt của FIFA.

Bóng đá Malaysia đang phụ thuộc vào bước đi tiếp theo từ cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới trước khi FAM có thể chính thức đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để kháng cáo các án phạt nặng nề mà họ đang phải đối mặt.

FIFA mới đây đã tuyên bố mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời ban hành lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ di sản của Malaysia. Bên cạnh đó, mỗi cầu thủ còn bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ liên quan đến cáo buộc gian lận giấy tờ trong quá trình nhập tịch. Danh sách bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trước loạt chế tài được đánh giá là nghiêm khắc này, FAM khẳng định họ chỉ có thể tiến hành thủ tục kháng cáo sau khi FIFA cung cấp đầy đủ văn bản giải thích chính thức về lý do của các lệnh trừng phạt. Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, nhấn mạnh rằng liên đoàn không thể chuẩn bị bộ hồ sơ kháng cáo một cách thấu đáo nếu thiếu các tài liệu quan trọng từ phía FIFA. Theo ông, những lý do bằng văn bản là nền tảng để FAM phân tích từng chi tiết, từ đó xây dựng lập luận bào chữa chặt chẽ.

Quyền Chủ tịch Yusoff cho biết FAM vẫn chưa gửi kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao vì còn phải chờ lý giải cụ thể của FIFA về lệnh trừng phạt. Ảnh: TNST.

Ông Yusoff cho biết FAM đang trong trạng thái chờ đợi hoàn toàn. Không có văn bản giải trình cụ thể, liên đoàn không thể đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào hoặc thực hiện các bước pháp lý tiếp theo. Ông thừa nhận mức độ nghiêm trọng của phán quyết và khẳng định FAM phải xử lý mọi việc hết sức cẩn trọng bởi quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của liên đoàn cũng như tương lai của đội tuyển Malaysia.

Theo quy trình, khi nhận được tài liệu giải thích chi tiết từ FIFA, FAM có 21 ngày để nộp hồ sơ kháng cáo lên CAS. Trong thời gian đó, liên đoàn sẽ chuẩn bị toàn bộ bằng chứng, tài liệu pháp lý và lập luận liên quan nhằm mục tiêu đảo ngược án phạt.

Quyền Chủ tịch Yusoff khẳng định rằng FAM sẽ làm tất cả trong khả năng để bảo vệ lợi ích làng bóng Malaysia. Ông cho biết đội ngũ luật sư đã được chỉ định sẽ rà soát mọi khía cạnh, không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào. Yusoff cũng cam kết FAM sẽ không im lặng hay thụ động trước vụ việc này, mà sẽ theo đuổi đến cùng để tìm kiếm sự công bằng.

Đội tuyển Malaysia vẫn còn bấp bênh ở vòng loại Asian Cup 2027 khi bị phát hiện có 7 cầu thủ sử dụng giấy tờ nhập tịch giả ở trận thắng đậm Việt Nam 4-0 hồi tháng 6. Ảnh: CCT.

Ông nhấn mạnh đây không đơn thuần là một cuộc chiến tranh luận với FIFA, mà còn là nỗ lực bảo vệ danh dự và vị thế của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Dù hiểu rằng quá trình pháp lý có thể kéo dài và chi phí lớn, FAM sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn để đứng lên bảo vệ hình ảnh quốc gia.

Yusoff cũng thẳng thắn chia sẻ rằng dù kết quả kháng cáo có thể không như mong đợi, liên đoàn vẫn sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi sự thật. Ông tin rằng tinh thần ủng hộ từ người hâm mộ sẽ là động lực quan trọng giúp FAM vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Ông bày tỏ hy vọng cộng đồng bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục đồng hành, cầu nguyện và hỗ trợ FAM trong chặng đường phức tạp phía trước.

Trong lúc chờ đợi phản hồi chính thức từ FIFA, FAM vẫn giữ vững lập trường: họ sẽ không lùi bước và sẽ tìm mọi cách để minh oan cho bóng đá Malaysia, bất kể hành trình phía trước có gian nan đến đâu.