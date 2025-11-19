Xuân Son lập công, tuyển Việt Nam thắng khó Lào 19/11/2025 20:55

(PLO)- Pha lập công trên chấm 11m của Xuân Son và siêu phẩm của Tuấn Hải đã giúp tuyển Việt Nam thắng tuyển Lào 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đêm 19-11, tuyển Việt Nam đã thắng chủ nhà Lào 2-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam tiếp tục nuôi hi vọng vượt qua Malaysia để giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đã gặp vô vàn khó khăn trước chủ nhà Lào trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Lào chủ động chơi lùi sâu phòng ngự. Bóng chủ yếu nằm trong chân các cầu thủ Việt Nam nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik gặp vô vàn khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới đội chủ nhà.

Trước hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, hàng công Việt Nam buộc phải tìm kiếm cơ hội bằng những cú sút xa. Hết Hoàng Đức rồi Tiến Linh đều thử vận may nhưng đều không thể ghi được bàn thắng. Trong lần hiếm hoi tiếp cận được khung thành đối phương, Tiến Linh lại dứt điểm cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang.

Xuân Son ghi bàn mở tỉ số cho Việt Nam. ẢNH: AFC

Trong khi đó, dù chịu trận, nhưng những tình huống phản công của Lào khiến hàng thủ Việt Nam phải dè chừng. Điển hình là tình huống dứt điểm từ xa của Bounkong bóng đi đập đất rất khó chịu khiến Văn Lâm phải vất vả cản phá. Hiệp 1 kết thúc với thế trận nghiêng hẳn về Việt Nam nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son và Tuấn Hải vào sân. Sau gần 1 năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, cảm giác bóng của Xuân Son chưa được tốt khi anh có những pha "bắt bước 1" không như ý. Nhưng Xuân Son vẫn tạo nên tác động lớn lên tuyển Việt Nam với pha làm tường cho Tuấn Hải có đủ thời gian chỉnh bóng nhưng cú sút của anh lại đi bật xà ngang ra ngoài.

Phút 65, Tuấn Hải có pha chuyền bóng vào trong bóng đi bật tay hậu vệ Lào, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Phút 68, trên chấm 11m, Xuân Son sút bóng chính xác vào lưới ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Việt Nam.

Phút 90+3, từ pha tạt bóng vào, thủ môn Lào đẩy bóng ra đến vị trí của Tuấn Hải, Hải lập tức tung người móc vô lê tuyệt đẹp ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Xuân Son và Tuấn Hải ghi 2 bàn cho Việt Nam. ẢNH: AFC

Với kết quả này, sau 5 lượt trận ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia vẫn dẫn đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối, Việt Nam xếp nhì bảng với 12 điểm, tiếp theo là Lào (3 điểm) và cuối bảng là Nepal chưa có điểm nào. Lượt trận cuối cùng vào tháng 3 năm sau, Việt Nam sẽ chơi trên sân nhà gặp Malaysia để tranh chiếc vé duy nhất bảng dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Hiện nay, bóng đá Malaysia đang bị FIFA trừng phạt vì sai phạm trong việc nhập tịch 7 cầu thủ. Nếu không thể kháng cáo thành công, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam và Nepal 0-3, dù từng thắng cả hai đội này. Vì thế, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik là rất rộng mở.