Cầu thủ Malaysia chuẩn bị tinh thần cho việc bị loại khỏi Asian Cup 19/11/2025 17:17

(PLO)- Tiền vệ Faisal Halim thừa nhận rằng đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị tinh thần cho những kịch bản xấu nhất trong bối cảnh chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của họ chìm trong những bất ổn ngoài sân cỏ.

Theo cầu thủ chạy cánh Faisal Halim, nguy cơ đội tuyển Malaysia bị loại hoặc bị hủy kết quả đã xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều cầu thủ, đặc biệt sau khi FIFA ban hành lệnh đình chỉ đối với 7 cầu thủ nhập tịch vì liên quan đến việc sử dụng giấy tờ không hợp lệ.

Faisal cho biết toàn đội hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tập trung cao nhất trên sân bóng. Điều đó đã được thể hiện trong chiến thắng Nepal 1-0 ở lượt trận áp chót bảng F tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil vào đêm 18-11. Anh cũng chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Malaysia nối dài chuỗi trận bất bại tại vòng loại.

Cầu thủ 27 tuổi thừa nhận: “Nếu chẳng may đội bị loại hoặc các kết quả bị hủy, chắc chắn chúng tôi sẽ rất thất vọng. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức và đang có phong độ tốt tại vòng loại này”.

Faisal Halim ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Malaysia đánh bại Nepal ở trận lượt về. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, Faisal khẳng định toàn đội sẽ không để những biến động liên quan đến lệnh trừng phạt làm lung lay tinh thần thi đấu, bởi mục tiêu của họ luôn là được góp mặt ở đấu trường lớn nhất của bóng đá châu lục: “Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi luôn mơ ước được thi đấu ở những sân chơi quan trọng. Dù quyết định sau cùng có ra sao, chúng tôi luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất để Malaysia tiếp tục hành trình ở Asian Cup”.

Tiền vệ Faisal nhấn mạnh rằng tập thể đội tuyển hiểu rõ tương lai của họ đang phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Anh cũng chia sẻ rằng các cầu thủ vẫn luôn sát cánh và dành sự ủng hộ cho bảy đồng đội bị đình chỉ. Trong vụ việc này, FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ vì những bất thường trong quá trình đăng ký cầu thủ di sản. Bảy cầu thủ liên quan gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal cũng phải nhận án phạt 2.000 franc cùng lệnh cấm thi đấu kéo dài 12 tháng.

“Dù họ đang đối mặt với chuyện gì, chúng tôi vẫn luôn đứng cạnh họ. Chúng tôi chỉ biết gửi lời cầu chúc và hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ”, Faisal nói thêm.

Thầy trò HLV Peter Cklamovski vẫn chưa rõ số phận của mình ra sao ở Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Trong bối cảnh đó, Malaysia vẫn duy trì thành tích xuất sắc. Chiến thắng trước Nepal không chỉ giúp đội tuyển nâng chuỗi trận bất bại trong năm lên con số tám mà còn giữ vững vị trí đầu bảng F với 15 điểm sau năm trận. Tuy vậy, không khí vui mừng nhanh chóng bị phủ bóng bởi nguy cơ AFC có thể sẽ đưa ra lệnh trừng phạt liên quan đến cáo buộc sai phạm trong hồ sơ đăng ký cầu thủ nhập tịch, vấn đề vốn đã khiến Malaysia bị FIFA xử phạt trước đó.

HLV trưởng Peter Cklamovski, người đang dẫn dắt Malaysia hướng tới mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng, thừa nhận tình hình hiện tại tạo ra “nhiều tiếng ồn” xung quanh đội tuyển. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân và các học trò chỉ muốn tập trung vào những điều họ có thể kiểm soát là thi đấu tốt và giành chiến thắng: “Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục ra sân, thể hiện phong độ và cống hiến cho người hâm mộ. Điều đó nằm trong tầm tay chúng tôi”.

Cklamovski tự hào nhấn mạnh rằng Malaysia hiện đứng đầu bảng và bất bại, điều mà ông cho rằng bóng đá Malaysia đã rất lâu mới đạt được: “Điều khác biệt là chúng tôi đang xây dựng một tập thể chiến thắng. Đội bóng này đang ghi bàn, giữ sạch lưới và thi đấu rất bản lĩnh. Đó là những thay đổi tích cực mà tôi mong muốn”.

Đội tuyển Malaysia vừa đá vừa run. Ảnh: CCT.

Khi được hỏi liệu các án phạt và các thông tin từ FIFA có tác động đến tâm lý các cầu thủ hay không, chiến lược gia người Úc cho rằng cảm xúc là điều rất khó nắm bắt: “Tôi không thể nói thay cho họ. Điều đó phải hỏi từng cầu thủ. Nhưng tôi biết rằng trong phòng thay đồ, cả đội luôn đoàn kết và dành toàn bộ sự tập trung cho nhiệm vụ trước mắt”.

Đối với Cklamovski, mục tiêu tiếp theo của Malaysia rất rõ ràng là muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng F vào ngày 31-3 năm sau để khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng. Ông khẳng định chiến thắng trước Nepal chỉ là bước đệm để đội tuyển tiếp tục nâng cao trình độ và duy trì tinh thần chiến đấu.

“Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày. Tất nhiên, có rất nhiều điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, nhưng nếu để tâm quá nhiều đến chúng, đội tuyển sẽ mất năng lượng. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: tập trung, kiên định và chuyên nghiệp. Và chúng tôi đã làm được điều đó”, HLV Cklamovski kết luận.