MU thoát thua hú vía ở phút cuối 08/11/2025 21:39

(PLO)- Có lợi thế dẫn trước, nhưng MU lại để Tottenham lội ngược dòng trong hiệp 2 và phải nhờ đến sự tỏa sáng của De Ligt ở phút bù giờ cuối cùng mới có thể giành 1 điểm ở vòng 11 Premier League.

Bước vào trận đấu, hai đội nhập cuộc rất tự tin. Dù Tottenham có lợi thế sân nhà, nhưng MU tỏ ra nhỉnh hơn khi HLV Amorim đẩy Mbeumo sang cánh trái, một chiến thuật mang lại nhiều bất ngờ cho Gà trống.



Dù tranh chấp có phần bất lợi ở giữa sân, Tottenham lại rất nguy hiểm trong những pha phản công bên hành lang cánh. Phút 15, Johnson tạt bóng vào vòng cấm đầy hiểm hóc, trung vệ De Ligt đánh đầu hụt, suýt chút nữa biếu cho Tottenham một bàn thắng.

Giữa hiệp 1, thế trận dần nghiêng về phía Tottenham khi hàng tiền vệ của Gà trống thu hồi bóng tốt hơn. MU tỏ ra bế tắc khi Mbeumo bị phong tỏa, không có nhiều bóng để tận dụng tốc độ của mình.

Có lợi thế dẫn trước nhưng MU không thể bảo vệ thành công lợi thế của mình. Ảnh: EPL

Phút 22, MU bất ngờ tạo ra cơ hội đầu tiên khi Matheus Cunha đi bóng khéo léo loại bỏ Romero, nhưng ở góc hẹp, cú sút của tiền đạo MU không thể đánh bại Sarr.

Sau tình huống bỏ lỡ ngon ăn, MU lên tinh thần và bắt đầu tổ chức tấn công. CĐV Quỷ đỏ không phải chờ quá lâu để được ăn mừng. Phút 32, Amad Diallo đi bóng tốc độ rồi tạt chính xác vào vòng cấm, Mbeumo chọn vị trí thông minh bật cao đánh đầu tung lưới Tottenham, 1-0 nghiêng về MU.

Bất ngờ nhận bàn thua, Tottenham đẩy cao đội hình tấn công bằng những pha phất bóng dài, nhưng sự nóng vội khiến các đường chuyền quyết định thiếu chính xác. Kết thúc hiệp 1, MU tạm dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, Tottenham tạo ra thế trận khởi sắc hơn. Đội chủ nhà tiếp tục sử dụng các pha phất bóng dài từ sân nhà. Phút 53, từ một quả treo bóng khó chịu vào vòng cấm, Romero đánh gót điệu nghệ nhưng thủ thành Lammens chơi tập trung, ngả người cứu thua xuất sắc.

Phút 55, Tottenham tiếp tục tạo sóng gió khi Palhinha tung cú vô-lê uy lực, song thủ thành Lammens vẫn chơi quá xuất sắc, bay người cản phá chính xác.

Phút 63, từ pha chọc khe thông minh của đồng đội, Johnson thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn MU, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút 70, MU phản công bằng pha phất bóng dài của Amad Diallo. Bruno Fernandes khống chế bóng kỹ thuật, nhưng cú tâng bóng qua đầu thủ thành Vicario của anh lại không thành công.

Phút 84, vừa vào sân được 4 phút, Mathys Tel có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ De Ligt trước khi xoay người dứt điểm về góc cao khung thành. Thủ thành Lammens bất lực đứng nhìn bóng bay vào lưới, 1-1 cho Tottenham.

Tottenham đánh mất 3 điểm đáng tiếc khi có màn lội ngược dòng hấp dẫn. Ảnh: EPL

Phút 90+1, CĐV Tottenham vỡ òa khi Odobert tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng chạm đầu Richarlison đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Tưởng chừng MU phải trắng tay thì bất ngờ xảy ra ở phút 90+6. Từ pha đá phạt góc quen thuộc, De Ligt bật cao đánh đầu tung lưới Vicario, quân bình tỷ số 2-2 cho MU. Kết thúc trận đấu, Quỷ đỏ giành lại 1 điểm quý giá trước Tottenham.