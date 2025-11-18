'Tôi phá kỷ lục chạy nước rút của Usain Bolt, MU muốn chiêu mộ tôi' 18/11/2025 07:29

(PLO)- "Tôi đã phá kỷ lục chạy nước rút của Usain Bolt và Manchester United muốn ký hợp đồng với tôi, đây là vị trí tốt nhất của tôi", đó là ai?

Ngôi sao của Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, đã tiết lộ vị trí ưa thích của mình bằng một tuyên bố đầy phấn khích "Tôi phá kỷ lục chạy nước rút của Usain Bolt". Tương lai của cầu thủ sinh ra tại Munich này vẫn còn mờ mịt, giữa lúc các nguồn tin từ Đức cho biết HLV Ruben Amorim của Manchester United đang để mắt tới tài năng trẻ này.

Cầu thủ 23 tuổi Adeyemi trước đây từng được Liverpool liên hệ. Anh là một trong những tài năng triển vọng nhất châu Âu và đã có 11 lần khoác áo đội tuyển Đức. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi MU rất muốn có được chữ ký của anh. Tuy nhiên, màn trình diễn của Adeyemi trong mùa giải này khá đáng thất vọng.

Adeyemi không ghi được bàn thắng hay kiến ​​tạo kể từ cuối tháng 9 và có cuộc cãi vã công khai với HLV Niko Kovac của Borussia Dortmund. Nếu MU có được Adeyemi, anh sẽ mang đến mối đe dọa đáng kể trên hàng tiền đạo của "quỷ đỏ", vốn đã có sự góp mặt của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn này chạy 30 mét trong thời gian đáng kinh ngạc là 3,6 giây, thậm chí vượt qua kỷ lục 3,78 giây của huyền thoại số 1 làng điền kinh thế giới Usain Bolt và trở thành một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới bóng đá.

Adeyemi chính thức là cầu thủ chạy nhanh thứ tư trong lịch sử Bundesliga, đạt tốc độ 22,77 dặm/giờ trong chiến thắng trước Freiburg mùa giải 2022/2023. Cầu thủ chạy nhanh nhất từ ​​trước đến nay là Jean-Matteo Bahoya với đạt tốc độ đáng kinh ngạc 23,09 dặm/giờ mùa giải trước, phá vỡ kỷ lục của Sirlord Conteh được thiết lập trong cùng mùa giải.

Karim Adeyemi nói, "Tôi phá kỷ lục chạy nước rút của Usain Bolt". ẢNH: MI NEWS

Trong một cuộc trò chuyện với Sky Sports (Anh) hai năm trước, Adeyemi tiết lộ vai trò ưa thích của mình khi chơi ở cả vị trí tiền đạo và cầu thủ chạy cánh trong suốt sự nghiệp cho đến nay. "Tôi nghĩ mình có thể chơi ở hầu hết mọi vị trí trên hàng công", Adeyemi khẳng định, "Nhưng hiện tại tôi đang nghĩ đến việc chơi ở vị trí tiền vệ cánh".

Adeyemi sau đó tiết lộ điểm mạnh nhất của mình trong các trận đấu: "Tôi luôn khiến các hậu vệ phải căng thẳng khi đối mặt một đối một hoặc chạy ra sau lưng các hậu vệ, ở vị trí mà hậu vệ không thể nhìn thấy tôi. Tôi có những pha kiến ​​tạo, có những bàn thắng. Tôi nghĩ, đó chính là phong cách chơi bóng của tôi”.

Về tốc độ đáng kinh ngạc, Adeyemi nói thêm anh không nghĩ bất kỳ cầu thủ bóng đá nào có thể sánh kịp anh khi nói đến việc chạy nước rút. Trong khi đó, cuộc tranh cãi của Adeyemi với HLV Kovac bắt nguồn từ một sự cố vào cuối tháng trước, khi Adeyemi ném một chai nước về phía khu vực băng ghế dự bị sau khi bị thay ra nghỉ.

Kovac đã công khai chỉ trích hành vi của Adeyemi, cho rằng đó là "không cần thiết". Trong trận hòa 1-1 giữa Dortmund và Hamburg cuối tuần trước, Kovac tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của Adeyemi và rút anh ra khỏi sân sau 66 phút.

Các báo cáo từ Bild (Đức) cho thấy các cuộc đàm phán về tương lai của cầu thủ chạy cánh này đã bắt đầu. Với hai năm còn lại trong hợp đồng hiện tại, người đại diện của Adeyemi được cho là đang tìm kiếm một bản gia hạn hợp đồng dài hạn cùng điều khoản mua lại trị giá 70 triệu bảng Anh.

Sự thăng tiến của Adeyemi thật phi thường, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Năm 2019, Adeyemi giành được Huy chương Fritz-Walter của Đức với tư cách là tài năng trẻ dưới 17 tuổi triển vọng nhất của quốc gia 4 lần vô địch World Cup này.

Trong thời gian ở Red Bull Salzburg, Adeyemi đóng góp một bàn thắng và bốn pha kiến ​​tạo chỉ sau 12 lần ra sân. Sau đó. Adeyemi ghi chín bàn và có 12 pha kiến ​​tạo trong mùa giải tiếp theo, trước khi ghi được 23 bàn thắng và chín pha kiến ​​tạo ấn tượng trong mùa giải tiếp theo nữa. Adeyemi sau đó chính thức chuyển đến Dortmund cho mùa giải 2022/2023 và được triệu tập lên tuyển quốc gia Đức lần đầu tiên.

Giải Bundesliga đã so sánh Adeyemi với biểu tượng của Liverpool, Mohamed Salah. "Cả hai đều là những cầu thủ thuận chân trái và tạo nên điều kỳ diệu từ cánh, có rất nhiều điểm tương đồng", theo lời so sánh của Bundesliga, "Cả hai đều trái ngược với Lionel Messi về phong cách rê bóng, sử dụng trọng tâm cao để đánh lừa hậu vệ đối phương ở tốc độ cao.

Nếu không thành công với một pha xử lý kỹ thuật, họ thường giành được một quả đá phạt ở khu vực nguy hiểm. Adeyemi thích bắt đầu từ cánh trái, còn Salah ở bên phải, nhưng có dấu hiệu cho thấy khi ở trong vòng cấm địa đối phương, tiền đạo của Borussia Dortmund có thể còn xuất sắc hơn".