'Tôi khiến Sir Alex Ferguson câm lặng khi rời MU' 18/11/2025 07:01

Liam O'Brien là cầu thủ chủ chốt dưới thời HLV Kevin Keegan tại Newcastle United nhưng việc anh chuyển đến đội bóng vùng Tyneside vào năm 1988 đã không được HLV của anh tại Manchester United là Sir Alex Ferguson chấp nhận.

Cựu tiền vệ của Newcastle United và Manchester United, Liam O'Brien đã chia sẻ kỷ niệm về khoảnh khắc anh khiến Sir Alex Ferguson phải câm lặng khi tuyên bố rời "quỷ đỏ" để gia nhập "chích chòe" vào năm 1988.

Cựu ngôi sao đội tuyển Cộng hòa Ireland O'Brien từ chối ký hợp đồng mới với MU để thực hiện vụ chuyển nhượng sang Newcastle. Trong cuốn sách mới "Pass Master", O'Brien đi sâu vào những thách thức mà các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp phải đối mặt trong những năm 80.

O'Brien trở thành huyền thoại tại Newcastle, ghi bàn thắng đáng nhớ vào lưới Sunderland tại Roker Park và đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Newcastle dưới thời HLV Kevin Keegan.

Sau khi từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương chỉ 400 bảng Anh mỗi tuần của Fergie, O'Brien - vào thời đại chưa có các đại diện bóng đá - đã gặp gỡ các HLV Willie McFaul và Colin Suggett của Newcastle để thảo luận về việc chuyển nhượng tại một trạm xăng, và cuối cùng đã chốt được hợp đồng bên đường cao tốc.

Nhưng đúng lúc anh báo tin cho Sir Alex Ferguson, vị HLV huyền thoại của MU đã nói rõ suy nghĩ của ông qua điện thoại. Nhớ lại khoảnh khắc mình xác nhận chuyển đến Newcastle, O'Brien nói: "Tôi không ngờ Sir Alex lại ấn tượng với tin tức tôi báo cho ông ấy".

Sir Alex Ferguson không hề muốn O'Brien rời MU. ẢNH: EPA

O'Brien tiếp tục, "Tôi nói với HLV, "Tôi có điều muốn nói với ông. Tôi muốn ký hợp đồng với Newcastle United". Có một khoảnh khắc im lặng. Một khoảng lặng đầy ẩn ý. Ông ấy chẳng hề ấn tượng chút nào. Ông ấy như xuyên thủng tôi. Ông ấy nói, "Cậu nghĩ mình là ai khi bước ra khỏi một CLB như Manchester United chứ?". Sau khi ông ấy nói xong, điện thoại đột nhiên tắt nguồn.

Phải mất một thời gian Alex Ferguson mới nói chuyện lại với tôi. Khi tôi gặp lại ông ấy vài tháng sau, ông ấy không nói gì cả. Cuối cùng, mối quan hệ cũng tan băng, mặc dù phải mất vài năm. Có những lời đồn rằng Alex Ferguson và tôi đã có mâu thuẫn lớn trước khi tôi rời Old Trafford nhưng không phải vậy. Không có cuộc cãi vã lớn nào cả.

Liệu tôi có hối tiếc khi rời Manchester United không, đặc biệt là khi nghĩ đến những gì họ đạt được sau này dưới thời Sir Alex Ferguson? Không, tôi không hối tiếc và vẫn không hối tiếc, sau ngần ấy năm".

O'Brien luôn được nhớ đến như một cầu thủ chủ chốt trong cuộc lột xác của Newcastle từ vị trí suýt xuống hạng ở Giải hạng hai lên cạnh tranh suất dự cúp châu Âu chỉ trong vòng hai năm. Cựu tiền vệ này là cầu thủ được người hâm mộ Newcastle yêu mến. Anh vẫn luôn say sưa nói về tầm nhìn của HLV Sir John Hall, người suýt chút nữa mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Newcastle.

Trả lời phỏng vấn Chronicle Live, O'Brien ví von: "Sir John Hall và Kevin Keegan đã lái chiếc xe đó. Từ đó, sân vận động biến đổi từ những khán đài cũ thành một nơi chật kín chỗ ngồi. Có một đoạn video ghi lại cảnh Sir John chôn một chiếc hộp bí ẩn xuống đất.

Đó là thời điểm khán đài Leazes End đang được xây dựng và ông ấy nói: "Trong 100 năm nữa khi công trình này bị phá bỏ, họ sẽ tìm thấy chiếc hộp này và mọi người sẽ tự hỏi nó là gì". Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Sân vận động giờ đây thật tráng lệ. Bầu không khí thật tuyệt vời, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Những người ngoài cuộc đặt câu hỏi về sự xuất hiện của HLV Kevin Keegan nhưng người hâm mộ Newcastle yêu mến ông ấy vì những gì ông ấy làm với tư cách là một cầu thủ. Kevin Keegan là người mới đến Newcastle, chưa từng quản lý CLB nào và sống ở Marbella! Thành thật mà nói, ông ấy chẳng quen biết bất kỳ cầu thủ nào. Ông ấy thực sự đang đánh cược rất lớn, nếu không thành công thì sự nghiệp của ông ấy sẽ tiêu tan.

Khi Kevin Keegan đến, mọi chuyện không thể tốt hơn được nữa. Chúng tôi trụ hạng thành công ở Giải hạng Nhì cũ, rồi năm sau chúng tôi không thể tin được mình đã khởi đầu tốt đến thế. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Và trước khi bạn kịp nhận ra, Newcastle đã có mặt ở đấu trường châu Âu".

O'Brien rời Newcastle năm 1994 để đến Tranmere Rovers. Cuốn sách mới của O'Brien có bức ảnh Keegan ôm chầm lấy anh tại phố Filbert ngay sau chiến thắng 2-1 năm 1992, đảm bảo vị thế của Newcastle tại Giải Hạng Nhì và đặt nền móng cho những mùa giải sau này.

O'Brien nhớ lại: "Chúng tôi bước vào trận đấu tại Filbert Street với tâm thế cần một chiến thắng và không thể để thua. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu thua. Vì vậy, có rất nhiều căng thẳng và lo lắng giữa các cầu thủ tại Filbert Street. Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn thắng muộn và không biết điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến chúng tôi.

Nhưng may mắn thay, Steve Walsh đã đá phản lưới nhà. Bàn thắng đó khiến tất cả người hâm mộ chạy xuống sân. Chúng tôi lo lắng trận đấu sẽ bị hủy bỏ vì trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu, nhưng cuối cùng kết quả vẫn được giữ nguyên, chúng tôi vẫn trụ hạng và phần còn lại là lịch sử".

O'Brien đã khiến HLV huyền thoại Sir Alex phải câm lặng. ẢNH: MIRROR

Dù lạnh lùng rời Old Trafford, O'Brien vẫn nhớ lại khoảnh khắc quan trọng khi vị HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson ủng hộ anh trong khoảng thời gian tưởng chừng như đen tối nhất của anh. Sau chiếc thẻ đỏ trong trận đấu được truyền hình trực tiếp với Southampton - vào thời điểm bóng đá trực tiếp chưa phổ biến trên màn ảnh rộng Anh - pha vào bóng của O'Brien với Mark Dennis đã bị soi xét kỹ lưỡng.

Việc O'Brien bị đuổi sớm thậm chí còn khiến Bobby Charlton xông vào phòng thay đồ và xé toạc quần áo của O'Brien, nhưng Ferguson tỏ ra thông cảm. O'Brien nói: "Sir Alex Ferguson đã cho tôi ra mắt Man United tại Dell trong trận gặp Newcastle.

Ở Ireland, tôi nghĩ đó là lần đầu tiên bóng đá được truyền hình trực tiếp từ Anh, nên tất cả bạn bè và gia đình tôi đều theo dõi. Tôi được dặn phải cẩn thận với Mark Dennis ở hàng tiền vệ. Nhưng tôi đã vào bóng với Dennis nặng hơn. Tôi nghĩ đó sẽ là thẻ vàng, ngày xưa thì phải cảnh cáo. Thế rồi trọng tài rút thẻ đỏ sau 85 giây! Tôi trở lại phòng thay đồ và biết rằng mọi người ở nhà đều đang theo dõi trận đấu.

Nó đưa bạn đến một nơi tăm tối và bạn tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao với mình tại một CLB như Man United. Fergie thực sự nghĩ rằng tôi xúc phạm trọng tài. Fergie đã xem lại video cùng tôi trên xe buýt của đội. Nhưng Fergie không phạt tôi vì ông ấy biết đó là quyết định sai lầm.

Mọi HLV đều có mặt tốt và mặt xấu. Bạn phải thể hiện sự tàn nhẫn nhất định để trở thành một HLV. Nhưng Fergie quan tâm đến cầu thủ của mình trước tiên. Ông ấy giống như Keegan, luôn ủng hộ các cầu thủ của mình".